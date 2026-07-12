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[VIDEO] Chủ tịch DIC Corp lại bị call margin, gần 2 triệu cổ phiếu DIG bị bán

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[VIDEO] Chủ tịch DIC Corp lại bị call margin, gần 2 triệu cổ phiếu DIG bị bán

Công ty chứng khoán MBS bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG của Chủ tịch DIC Corp từ ngày 7/7/2026, gây chú ý thị trường.

Minh Quân - Hà Anh
#Bán giải chấp cổ phiếu DIG #Chủ tịch DIC Corp bị call margin #Giao dịch cổ phiếu MBS #Ảnh hưởng đến công ty chứng khoán #Tình hình tài chính doanh nghiệp

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