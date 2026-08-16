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[VIDEO] Thanh tra Chính phủ xử lý thao túng vàng và mở sàn giao dịch mới

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[VIDEO] Thanh tra Chính phủ xử lý thao túng vàng và mở sàn giao dịch mới

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Tài chính vận hành sàn vàng, xử phạt hành vi thao túng tới 400 triệu đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#xử lý thao túng thị trường vàng #phối hợp Ngân hàng Nhà nước #vận hành sàn giao dịch vàng quốc gia #xử phạt hành vi thao túng #vai trò Thanh tra Chính phủ

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