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[VIDEO] Thị trường lao động TPHCM khát nhân lực trầm trọng ở ngành nào?

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[VIDEO] Thị trường lao động TPHCM khát nhân lực trầm trọng ở ngành nào?

Hơn 23 nghìn vị trí trống tại TPHCM nhưng nguồn cung chỉ gần 18 nghìn, ngành nào đang thiếu nhân lực nặng nề?

Minh Quân - Hà Anh
#thiếu nhân lực ngành công nghiệp chế biến #tình trạng thiếu lao động tại TPHCM #tác động của thiếu hụt nhân lực #tình hình tuyển dụng ngành dịch vụ #nhu cầu tuyển dụng ngành xây dựng

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