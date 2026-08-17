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[GALLERY] "Soi" Bodo Cabriolet triệu đô, bản độ của Aston Martin Vanquish

Số hóa - Xe

[GALLERY] "Soi" Bodo Cabriolet triệu đô, bản độ của Aston Martin Vanquish

Sẽ chỉ có 77 khách hàng trên toàn thế giới có thể sở hữu mẫu Bodo Cabriolet mui trần, xe sở hữu động cơ V12 chế tác riêng tương tự Aston Martin Vanquish.

Nguyễn Chung
Ba tháng sau khi Brabus giới thiệu Bodo chế tác riêng dựa trên Aston Martin Vanquish, hãng độ có trụ sở tại Bottrop đã trở lại với phiên bản mui trần của mẫu xe này. Tương tự phiên bản mui cứng, siêu phẩm Bodo Cabriolet cũng sở hữu số lượng sản xuất giới hạn đúng 77 chiếc.
Ba tháng sau khi Brabus giới thiệu Bodo chế tác riêng dựa trên Aston Martin Vanquish, hãng độ có trụ sở tại Bottrop đã trở lại với phiên bản mui trần của mẫu xe này. Tương tự phiên bản mui cứng, siêu phẩm Bodo Cabriolet cũng sở hữu số lượng sản xuất giới hạn đúng 77 chiếc.
Tuần lễ Xe hơi Monterey 2026 hiện đang diễn ra tại Mỹ là nơi Bodo Cabriolet được ra mắt. Mẫu xe sở hữu thân xe làm từ sợi carbon được sản xuất tại cơ sở vật liệu composite của chính Brabus. Kiểu dáng xe về cơ bản là không thay đổi so với phiên bản coupe, ngoại trừ phần nóc. Tại đây, xe được trang bị mui mềm có thể đóng hoặc mở trong thời gian chưa đầy 15 giây.
Tuần lễ Xe hơi Monterey 2026 hiện đang diễn ra tại Mỹ là nơi Bodo Cabriolet được ra mắt. Mẫu xe sở hữu thân xe làm từ sợi carbon được sản xuất tại cơ sở vật liệu composite của chính Brabus. Kiểu dáng xe về cơ bản là không thay đổi so với phiên bản coupe, ngoại trừ phần nóc. Tại đây, xe được trang bị mui mềm có thể đóng hoặc mở trong thời gian chưa đầy 15 giây.
Dù được ra đời từ nền tảng của Aston Martin Vanquish nhưng Bodo Cabriolet sở hữu thiết kế ngoại thất không còn chút liên quan đến mẫu xe gốc. Phần đầu xe đi kèm lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan dọc nổi bật, kết hợp cùng các hốc hút gió đặc trưng được sơn màu đen và cụm đèn pha thiết kế riêng.
Dù được ra đời từ nền tảng của Aston Martin Vanquish nhưng Bodo Cabriolet sở hữu thiết kế ngoại thất không còn chút liên quan đến mẫu xe gốc. Phần đầu xe đi kèm lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan dọc nổi bật, kết hợp cùng các hốc hút gió đặc trưng được sơn màu đen và cụm đèn pha thiết kế riêng.
Phần đuôi xe cũng được lột xác với cánh gió bằng sợi carbon điều khiển điện tử, có tác dụng tăng lực ép xuống mặt đường và nâng lên để hoạt động như phanh khí động học khi Bodo Cabriolet cần dừng gấp từ tốc độ trên 140 km/h. Cụm đèn hậu có hàng chục đèn LED màu đỏ nhô ra, tạo bố cục gợi nhớ đến Aston Martin Vulcan.
Phần đuôi xe cũng được lột xác với cánh gió bằng sợi carbon điều khiển điện tử, có tác dụng tăng lực ép xuống mặt đường và nâng lên để hoạt động như phanh khí động học khi Bodo Cabriolet cần dừng gấp từ tốc độ trên 140 km/h. Cụm đèn hậu có hàng chục đèn LED màu đỏ nhô ra, tạo bố cục gợi nhớ đến Aston Martin Vulcan.
Động cơ của Bodo Cabriolet được giữ nguyên như phiên bản coupe. Điều đó đồng nghĩa với việc xe sử dụng động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 5.2L, sản sinh công suất tối đa 986 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.200 Nm tại dải tua máy từ 2.900-5.000 vòng/phút. Tương tự Aston Martin Vanquish, sức mạnh cũng được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp.
Động cơ của Bodo Cabriolet được giữ nguyên như phiên bản coupe. Điều đó đồng nghĩa với việc xe sử dụng động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 5.2L, sản sinh công suất tối đa 986 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.200 Nm tại dải tua máy từ 2.900-5.000 vòng/phút. Tương tự Aston Martin Vanquish, sức mạnh cũng được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp.
Nhờ động cơ trên, Bodo Cabriolet chỉ mất 3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trong khi người lái có thể tận hưởng cảm giác gió luồn qua tóc. Sau 8,5 giây, Bodo Cabriolet có thể đạt tốc độ 200 km/h và chạm mốc 300 km/h trong 23,9 giây. Tốc độ tối đa bị giới hạn điện tử ở mức 360 km/h, tương đương phiên bản mui cứng.
Nhờ động cơ trên, Bodo Cabriolet chỉ mất 3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trong khi người lái có thể tận hưởng cảm giác gió luồn qua tóc. Sau 8,5 giây, Bodo Cabriolet có thể đạt tốc độ 200 km/h và chạm mốc 300 km/h trong 23,9 giây. Tốc độ tối đa bị giới hạn điện tử ở mức 360 km/h, tương đương phiên bản mui cứng.
Bodo Cabriolet có hai cấu hình. Phiên bản đầu tiên được sơn màu đen với mui mềm đồng bộ. Trong khi đó, phiên bản thứ hai sở hữu màu be Silk Stone bắt mắt cùng mui hai tông màu đen và xám.
Bodo Cabriolet có hai cấu hình. Phiên bản đầu tiên được sơn màu đen với mui mềm đồng bộ. Trong khi đó, phiên bản thứ hai sở hữu màu be Silk Stone bắt mắt cùng mui hai tông màu đen và xám.
Hệ thống ống xả xếp chồng và bộ mâm 22 inch hoàn thiện thiết kế ngoại thất của siêu phẩm Bodo Cabriolet mui trần. Mâm xe được bọc trong lốp Pirelli P Zero có kích thước 285/30 ở phía trước và 335/25 ở phía sau.
Hệ thống ống xả xếp chồng và bộ mâm 22 inch hoàn thiện thiết kế ngoại thất của siêu phẩm Bodo Cabriolet mui trần. Mâm xe được bọc trong lốp Pirelli P Zero có kích thước 285/30 ở phía trước và 335/25 ở phía sau.
Dù ở cấu hình nào, xe cũng giữ lại nhiều chi tiết đặc trưng của Aston Martin Vanquish bên trong nội thất. Xe sơn màu đen sở hữu nội thất bọc da màu nâu Saddle Brown sang trọng. Trong khi đó, phiên bản còn lại sở hữu khoang nội thất màu be Silk Stone đồng bộ với ngoại thất.
Dù ở cấu hình nào, xe cũng giữ lại nhiều chi tiết đặc trưng của Aston Martin Vanquish bên trong nội thất. Xe sơn màu đen sở hữu nội thất bọc da màu nâu Saddle Brown sang trọng. Trong khi đó, phiên bản còn lại sở hữu khoang nội thất màu be Silk Stone đồng bộ với ngoại thất.
Không có gì ngạc nhiên khi Bodo Cabriolet sở hữu giá bán cao ngất ngưởng, khởi điểm từ 1,077 triệu Euro, tương đương 1,242 triệu USD. Như vậy, xe đắt hơn 77.000 Euro (88.800 USD) so với phiên bản Coupe. Ngoài ra, Bodo Cabriolet còn có giá cao hơn cả Aston Martin Vanquish nguyên bản.
Không có gì ngạc nhiên khi Bodo Cabriolet sở hữu giá bán cao ngất ngưởng, khởi điểm từ 1,077 triệu Euro, tương đương 1,242 triệu USD. Như vậy, xe đắt hơn 77.000 Euro (88.800 USD) so với phiên bản Coupe. Ngoài ra, Bodo Cabriolet còn có giá cao hơn cả Aston Martin Vanquish nguyên bản.
Video: Giới thiệu siêu phẩm Bodo Cabriolet mui trần từ Brabus.
Nguyễn Chung
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