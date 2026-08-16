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[VIDEO] Thu ngân sách vượt 1,8 triệu tỉ trong 7 tháng đầu năm 2026

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[VIDEO] Thu ngân sách vượt 1,8 triệu tỉ trong 7 tháng đầu năm 2026

Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 1,8 triệu tỉ đồng, vượt dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ.

Minh Quân - Hà Anh
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