[VIDEO] Sốt xuất huyết lan rộng tại Hà Nội vì nhiều khu dân cư còn ổ bọ gậy

Sốt xuất huyết xuất hiện trên địa bàn Hà Nội với 1.259 ca mắc được ghi nhận. Trong quá trình kiểm tra, phát hiện nhiều nơi chứa nước có bọ gậy tại khu dân cư.

Sốt xuất huyết lan rộng tại Hà Nội vì nhiều khu dân cư còn ổ bọ gậy

Sốt xuất huyết tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn đáng lo ngại khi số ca mắc liên tục gia tăng tại nhiều địa phương.

Từ đầu tháng 8 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, toàn thành phố đã ghi nhận 1.259 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115/126 xã, phường

Trong hai tuần gần đây, nhiều địa phương có số ca mắc tăng, cho thấy dịch bệnh đang có xu hướng diễn biến phức tạp khi thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều - điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Trước nguy cơ dịch lan rộng, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác, tổ chức kiểm tra tại 91 xã, phường có ca mắc trong thời gian gần đây.

Mục tiêu được ngành y tế đặt ra là phát hiện sớm, xử lý ngay từ cơ sở, không để các ổ dịch nhỏ phát triển thành điểm nóng.

Đáng lo ngại khi phát hiện nguy cơ sốt xuất huyết vẫn đang tồn tại ngay trong nhiều hộ gia đình. Các dụng cụ chứa nước chưa được vệ sinh thường xuyên, nhiều phế thải như chai lọ, vỏ lon, vật dụng bỏ đi có khả năng tích nước, trở thành nơi muỗi đẻ trứng, sinh sản.

Tại phường Cửa Nam, lực lượng chức năng đã kiểm tra 14.123 lượt hộ gia đình, cơ quan và khu vực công cộng, đạt 97,3% kế hoạch. Qua đó phát hiện, xử lý 1.118 dụng cụ chứa nước có bọ gậy, thu gom khoảng 13.500 dụng cụ phế thải có nguy cơ phát sinh lăng quăng.

Tại phường Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng kiểm tra hơn 16.697 hộ dân, xử lý 1.266 dụng cụ chứa nước có bọ gậy; đồng thời thả cá vào các bể chứa nước và sử dụng hóa chất xử lý các điểm nguy cơ.

Những con số này cho thấy cuộc chiến phòng, chống sốt xuất huyết không chỉ nằm ở việc phun hóa chất diệt muỗi mà quan trọng hơn là kiểm soát các ổ sinh sản của muỗi ngay trong cộng đồng.

Trước diễn biến của dịch bệnh, nhiều địa phương tại Hà Nội đã triển khai các mô hình phòng, chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng.

Mỗi hộ gia đình nếu duy trì việc vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết, diệt bọ gậy thường xuyên sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh.

Trong bối cảnh sốt xuất huyết đang bước vào mùa cao điểm, ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không chờ đến khi có ca bệnh trong khu vực mới hành động. Việc phòng bệnh phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất ngay tại mỗi gia đình.