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[VIDEO] Bất động sản đóng băng: Chủ nhà giảm giá vẫn khó bán nhà

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[VIDEO] Bất động sản đóng băng: Chủ nhà giảm giá vẫn khó bán nhà

Thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM đang đóng băng, chủ nhà giảm giá sâu vẫn khó bán, tỷ lệ chốt giao dịch thấp kỷ lục.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường bất động sản đóng băng tại Hà Nội và TP.HCM #Khó khăn trong bán nhà dù giảm giá sâu #Ảnh hưởng của thị trường đến các sàn môi giới #Tỷ lệ chốt giao dịch thấp kỷ lục #Tình hình chủ nhà và người mua trong bối cảnh khó khăn

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