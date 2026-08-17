[VIDEO] Bình gas mini bất ngờ phát nổ giữa bữa lẩu, 2 người bị bỏng nặng

Khoảng 15 thành viên trong gia đình đang ăn uống bất ngờ hoảng loạn khi bình gas mini đặt trên bàn phát nổ, tạo quả cầu lửa khiến 2 người bị thương.

Ngày 16/8, lãnh đạo UBND xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận vụ nổ bình gas mini xảy ra tại một gia đình ở ấp Bình Thành, khiến 2 người bị thương phải nhập viện điều trị, khi chiếc bếp gas mini bất ngờ phát nổ trong lúc một gia đình đang quây quần ăn lẩu. Vụ nổ tạo thành một quả cầu lửa lớn bao trùm khu vực xung quanh khiến 15 thành viên đang dùng bữa hoảng loạn tháo chạy.

Video: Tin tức K / Facebook

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, gia đình ông D. tổ chức buổi họp mặt, ăn uống với khoảng 15 người tham dự. Trong lúc mọi người đang dùng bữa, bình gas mini được sử dụng để phục vụ nồi lẩu bất ngờ phát nổ.

Hậu quả đau lòng là 2 người trong gia đình bị bỏng nặng, hiện đang phải cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cái Nước, 1 người khác may mắn chỉ bị thương nhẹ và đã được xuất viện. Đoạn camera an ninh ghi lại cảnh quả cầu lửa bùng lên sau đó đã được gia đình chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh đẫm máu.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khẩn thiết khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại bếp hay bình gas mini đã quá cũ, rỉ sét hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Đặc biệt, thói quen sử dụng bình gas tự chiết nạp nhiều lần tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ và cháy nổ cực kỳ cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người sử dụng.