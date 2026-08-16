Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Nhà nước mua dự án bất động sản treo: Cứu thị trường hay gánh ngân sách?
Nghiên cứu mua dự án treo theo Nghị quyết 21, kỳ vọng lập quỹ nhà, nhưng chuyên gia cảnh báo về áp lực ngân sách.
Nghiên cứu mua dự án treo theo Nghị quyết 21, kỳ vọng lập quỹ nhà, nhưng chuyên gia cảnh báo về áp lực ngân sách.
Nghiên cứu mua dự án treo theo Nghị quyết 21, kỳ vọng lập quỹ nhà, nhưng chuyên gia cảnh báo về áp lực ngân sách.
Tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng vượt 11 triệu tỷ đồng, lập đỉnh lịch sử. Nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động gần 10% mỗi năm.
Người Việt sử dụng ứng dụng AI 700 triệu giờ trong nửa đầu 2026, mang về doanh thu gần 15 triệu USD, app Hay vươn top 3.
Hơn 23 nghìn vị trí trống tại TPHCM nhưng nguồn cung chỉ gần 18 nghìn, ngành nào đang thiếu nhân lực nặng nề?
Trong nửa đầu năm, hàng không Việt mở rộng mạng bay sang Australia, đón hơn 800 nghìn khách, Vietjet và Vietnam Airlines cạnh tranh mạnh mẽ.
Thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM đang đóng băng, chủ nhà giảm giá sâu vẫn khó bán, tỷ lệ chốt giao dịch thấp kỷ lục.
Các nước áp dụng biện pháp mới như hàng rào trên không để ngăn drone xâm nhập, đảm bảo an toàn hàng không tại sân bay quốc tế.
Tập đoàn Bệnh viện TNH, chuỗi bệnh viện tư nhân hàng đầu phía Bắc, báo lỗ ròng gần 24 tỷ đồng trong quý II, kéo dài chuỗi thua lỗ 7 quý liên tiếp.
Dữ liệu từ 26 ngân hàng cho thấy Sacombank giảm hơn 3.700 nhân sự, phản ánh cuộc tái cấu trúc và chuyển đổi công nghệ trong ngành ngân hàng.
C919 của COMAC, vận hành bởi Air China, cất cánh từ Bắc Kinh tới Ulaanbaatar, mở ra bước tiến mới ra thị trường quốc tế.
Nghiên cứu mua dự án treo theo Nghị quyết 21, kỳ vọng lập quỹ nhà, nhưng chuyên gia cảnh báo về áp lực ngân sách.
Tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng vượt 11 triệu tỷ đồng, lập đỉnh lịch sử. Nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động gần 10% mỗi năm.
Người Việt sử dụng ứng dụng AI 700 triệu giờ trong nửa đầu 2026, mang về doanh thu gần 15 triệu USD, app Hay vươn top 3.
Hơn 23 nghìn vị trí trống tại TPHCM nhưng nguồn cung chỉ gần 18 nghìn, ngành nào đang thiếu nhân lực nặng nề?
Trong nửa đầu năm, hàng không Việt mở rộng mạng bay sang Australia, đón hơn 800 nghìn khách, Vietjet và Vietnam Airlines cạnh tranh mạnh mẽ.
Thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM đang đóng băng, chủ nhà giảm giá sâu vẫn khó bán, tỷ lệ chốt giao dịch thấp kỷ lục.
Các nước áp dụng biện pháp mới như hàng rào trên không để ngăn drone xâm nhập, đảm bảo an toàn hàng không tại sân bay quốc tế.
Tập đoàn Bệnh viện TNH, chuỗi bệnh viện tư nhân hàng đầu phía Bắc, báo lỗ ròng gần 24 tỷ đồng trong quý II, kéo dài chuỗi thua lỗ 7 quý liên tiếp.
Dữ liệu từ 26 ngân hàng cho thấy Sacombank giảm hơn 3.700 nhân sự, phản ánh cuộc tái cấu trúc và chuyển đổi công nghệ trong ngành ngân hàng.
C919 của COMAC, vận hành bởi Air China, cất cánh từ Bắc Kinh tới Ulaanbaatar, mở ra bước tiến mới ra thị trường quốc tế.
Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị vượt mốc 1800 điểm, dòng tiền nội giảm sút và rủi ro phân hóa mạnh mẽ đang rình rập.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Tài chính vận hành sàn vàng, xử phạt hành vi thao túng tới 400 triệu đồng.
TPHCM thực hiện 4 dự án chỉnh trang kênh Đôi với gần 50.000 tỉ đồng, giải tỏa hơn 7.100 hộ dân, trình HĐND trong tháng 8.
TAND Hà Nội sắp xử Phạm Mỹ Hạnh, cựu chủ tịch Mỹ Hạnh, bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.200 nhà đầu tư chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 1,8 triệu tỉ đồng, vượt dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ.
Bộ Tài chính đề xuất miễn 100% phí trước bạ xe máy cũ, giảm 50% phí ô tô và 10% phí nhà đất từ 15/8 đến hết 2/2027.
Starlink chính thức hoạt động tại Việt Nam, giá từ 1,1 triệu đồng/tháng, mang đến dịch vụ internet vệ tinh chất lượng cao cho người dùng.
Bộ Xây dựng đề xuất làm đường đôi cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tiết kiệm gần 13 nghìn tỷ đồng và nâng cao hiệu quả vận tải.
Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 75 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu 2026, tăng 28% nhờ lượng khách quốc tế tăng gần 19%.
Vụ UAV xâm nhập trái phép tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 12/8 khiến 73 chuyến bay bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines thiệt hại nặng nề.
Công ty sở hữu Truth Social báo lỗ lớn trong quý 2, khiến cổ phiếu giảm mạnh hơn 8%, ảnh hưởng lớn đến thị trường truyền thông xã hội.