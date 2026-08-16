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[VIDEO] Nhà nước mua dự án bất động sản treo: Cứu thị trường hay gánh ngân sách?

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[VIDEO] Nhà nước mua dự án bất động sản treo: Cứu thị trường hay gánh ngân sách?

Nghiên cứu mua dự án treo theo Nghị quyết 21, kỳ vọng lập quỹ nhà, nhưng chuyên gia cảnh báo về áp lực ngân sách.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách mua lại dự án bất động sản treo #Ảnh hưởng đến thị trường bất động sản #Nguy cơ gánh nặng ngân sách nhà nước #Lập quỹ nhà ở từ dự án treo #Cơ chế thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 21

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