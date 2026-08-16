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[VIDEO] Tiền gửi dân cư lập kỷ lục 11 triệu tỷ đồng, lãi suất vọt gần 10% mỗi năm

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[VIDEO] Tiền gửi dân cư lập kỷ lục 11 triệu tỷ đồng, lãi suất vọt gần 10% mỗi năm

Tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng vượt 11 triệu tỷ đồng, lập đỉnh lịch sử. Nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động gần 10% mỗi năm.

Minh Quân - Hà Anh
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