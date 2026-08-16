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[VIDEO] VN-Index đối mặt thử thách 1800 điểm, dòng tiền nội hụt hơi

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[VIDEO] VN-Index đối mặt thử thách 1800 điểm, dòng tiền nội hụt hơi

Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị vượt mốc 1800 điểm, dòng tiền nội giảm sút và rủi ro phân hóa mạnh mẽ đang rình rập.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường chứng khoán Việt Nam vượt mốc 1800 điểm #dòng tiền nội hụt hơi trong chứng khoán #Rủi ro phân hóa thị trường chứng khoán #Ảnh hưởng của dòng tiền đến VN-Index #Cảnh báo từ các công ty chứng khoán về thị trường

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