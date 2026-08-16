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[VIDEO] Các nước dựng hàng rào trên không chống drone xâm nhập sân bay

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[VIDEO] Các nước dựng hàng rào trên không chống drone xâm nhập sân bay

Các nước áp dụng biện pháp mới như hàng rào trên không để ngăn drone xâm nhập, đảm bảo an toàn hàng không tại sân bay quốc tế.

Minh Quân - Hà Anh
#quy định hạn chế bay drone tại sân bay #biện pháp ngăn chặn drone xâm nhập #quy định kiểm soát hàng không dân dụng #các biện pháp phòng chống drone đe dọa an toàn #ảnh hưởng của drone đến hoạt động hàng không

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