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[VIDEO] Đường sắt Lào Cai - Hải Phòng: Đề xuất xây dựng đường đôi từ đầu

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[VIDEO] Đường sắt Lào Cai - Hải Phòng: Đề xuất xây dựng đường đôi từ đầu

Bộ Xây dựng đề xuất làm đường đôi cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tiết kiệm gần 13 nghìn tỷ đồng và nâng cao hiệu quả vận tải.

Minh Quân - Hà Anh
#đề xuất xây dựng đường đôi đường sắt Lào Cai - Hải Phòng #tiết kiệm chi phí xây dựng đường sắt #quy hoạch phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam #ảnh hưởng của dự án đến kết nối các địa phương #quy trình xin phê duyệt dự án hạ tầng

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