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[VIDEO] TPHCM giải tỏa 7.100 hộ dân, rót gần 50.000 tỉ chỉnh trang kênh Đôi

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[VIDEO] TPHCM giải tỏa 7.100 hộ dân, rót gần 50.000 tỉ chỉnh trang kênh Đôi

TPHCM thực hiện 4 dự án chỉnh trang kênh Đôi với gần 50.000 tỉ đồng, giải tỏa hơn 7.100 hộ dân, trình HĐND trong tháng 8.

Minh Quân - Hà Anh
#giải tỏa hộ dân trong dự án chỉnh trang kênh #đầu tư gần 50.000 tỉ đồng cho kênh Đôi #triển khai dự án chỉnh trang kênh Đôi #quy trình phê duyệt dự án tại HĐND TP HCM #các dự án phát triển hạ tầng đô thị

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