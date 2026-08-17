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[GALLERY] Kia Sportage Hybrid và PHEV 2027 nâng cấp mới, tăng giá bán

Số hóa - Xe

[GALLERY] Kia Sportage Hybrid và PHEV 2027 nâng cấp mới, tăng giá bán

Kia Sportage Hybrid và PHEV 2027 nâng cấp thêm hai phiên bản dẫn động cầu trước, trong khi giá bán đồng loạt tăng và trang bị được giữ nguyên so với đời 2026.

Hải Nam
Sau đợt nâng cấp thiết kế và chuyển hoạt động sản xuất dành cho thị trường Bắc Mỹ từ Hàn Quốc sang bang Georgia (Mỹ) ở đời 2026, hãng xe Kia tiếp tục điều chỉnh danh mục của dòng SUV Sportage điện hóa cho năm 2027.
Sau đợt nâng cấp thiết kế và chuyển hoạt động sản xuất dành cho thị trường Bắc Mỹ từ Hàn Quốc sang bang Georgia (Mỹ) ở đời 2026, hãng xe Kia tiếp tục điều chỉnh danh mục của dòng SUV Sportage điện hóa cho năm 2027.
Thay đổi đáng chú ý nhất là Kia Sportage Hybrid S và EX 2027 lần đầu được bổ sung tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD). Hai phiên bản này có giá lần lượt 32.785 USD và 33.785 USD, tạo thêm lựa chọn nằm giữa bản LX FWD tiêu chuẩn và các cấu hình AWD.
Thay đổi đáng chú ý nhất là Kia Sportage Hybrid S và EX 2027 lần đầu được bổ sung tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD). Hai phiên bản này có giá lần lượt 32.785 USD và 33.785 USD, tạo thêm lựa chọn nằm giữa bản LX FWD tiêu chuẩn và các cấu hình AWD.
Việc sử dụng hệ dẫn động cầu trước cũng giúp cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, khách hàng Mỹ sẽ phải chi nhiều hơn cho Sportage Hybrid đời mới. Các phiên bản 2027 đều tăng 1.795 USD so với bản tiền nhiệm. Bản LX FWD khởi điểm 32.085 USD, trong khi SX-Prestige AWD cao cấp nhất có giá 42.185 USD.
Việc sử dụng hệ dẫn động cầu trước cũng giúp cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, khách hàng Mỹ sẽ phải chi nhiều hơn cho Sportage Hybrid đời mới. Các phiên bản 2027 đều tăng 1.795 USD so với bản tiền nhiệm. Bản LX FWD khởi điểm 32.085 USD, trong khi SX-Prestige AWD cao cấp nhất có giá 42.185 USD.
Dòng Kia Sportage PHEV 2027 mới cũng sẽ tăng giá bán. Phiên bản X-Line AWD có giá từ 42.085 USD, tăng 1.595 USD; X-Line Prestige AWD tăng 1.695 USD lên 48.885 USD.
Dòng Kia Sportage PHEV 2027 mới cũng sẽ tăng giá bán. Phiên bản X-Line AWD có giá từ 42.085 USD, tăng 1.595 USD; X-Line Prestige AWD tăng 1.695 USD lên 48.885 USD.
Dù vậy, Sportage Hybrid vẫn duy trì mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV điện hóa tại Mỹ. Toyota RAV4 có giá khởi điểm 33.495 USD và bản PHEV từ 43.095 USD, trong khi Honda CR-V Sport Hybrid bắt đầu ở mức 37.080 USD. Subaru Forester Premium Hybrid có giá từ 34.730 USD và được trang bị AWD tiêu chuẩn.
Dù vậy, Sportage Hybrid vẫn duy trì mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV điện hóa tại Mỹ. Toyota RAV4 có giá khởi điểm 33.495 USD và bản PHEV từ 43.095 USD, trong khi Honda CR-V Sport Hybrid bắt đầu ở mức 37.080 USD. Subaru Forester Premium Hybrid có giá từ 34.730 USD và được trang bị AWD tiêu chuẩn.
Về trang bị, Kia Sportage Hybrid và PHEV 2027 không thay đổi nhiều so với đời trước. Nâng cấp đáng chú ý tập trung vào Sportage Hybrid X-Line với gói Tech, bổ sung camera 360 độ, giám sát điểm mù...
Về trang bị, Kia Sportage Hybrid và PHEV 2027 không thay đổi nhiều so với đời trước. Nâng cấp đáng chú ý tập trung vào Sportage Hybrid X-Line với gói Tech, bổ sung camera 360 độ, giám sát điểm mù...
Ngoài ra, xe còn sở hữ cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí 12,3 inch, âm thanh Harman Kardon, nhớ vị trí ghế lái, cảm biến đỗ xe bên hông và hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc Highway Driving Assist.
Ngoài ra, xe còn sở hữ cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí 12,3 inch, âm thanh Harman Kardon, nhớ vị trí ghế lái, cảm biến đỗ xe bên hông và hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc Highway Driving Assist.
Về phần trang bị an toàn, biến thể sử dụng hệ dẫn động hybrid cắm sạc có tiêu chuẩn hệ thống cảnh báo tập trung dành cho người lái, đèn pha tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, tránh va chạm trước chủ động, cảnh báo hàng ghế sau, giám sát hàng ghế sau và cảnh báo khoảng cách đỗ xe.
Về phần trang bị an toàn, biến thể sử dụng hệ dẫn động hybrid cắm sạc có tiêu chuẩn hệ thống cảnh báo tập trung dành cho người lái, đèn pha tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, tránh va chạm trước chủ động, cảnh báo hàng ghế sau, giám sát hàng ghế sau và cảnh báo khoảng cách đỗ xe.
Ngoài ra, hàng loạt các công nghệ hỗ trợ khác sẽ được bán ra dưới dạng tùy chọn như giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giới hạn tốc độ thông minh, kiểm soát hành trình thông minh theo định vị,…
Ngoài ra, hàng loạt các công nghệ hỗ trợ khác sẽ được bán ra dưới dạng tùy chọn như giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giới hạn tốc độ thông minh, kiểm soát hành trình thông minh theo định vị,…
Theo kế hoạch, Kia Sportage Hybrid và PHEV 2027 sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào cuối năm nay. Hiện chưa có thông tin các phiên bản nâng cấp này sẽ đến những thị trường khác, trong đó có Đông Nam Á và Việt Nam hay không?
Theo kế hoạch, Kia Sportage Hybrid và PHEV 2027 sẽ có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào cuối năm nay. Hiện chưa có thông tin các phiên bản nâng cấp này sẽ đến những thị trường khác, trong đó có Đông Nam Á và Việt Nam hay không?
Video: Đánh giá Kia Sportage Hybrid 2026 tại Việt Nam.
Hải Nam
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