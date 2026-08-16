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[VIDEO] Starlink chính thức đổ bộ Việt Nam, giá cước từ 1,1 triệu đồng/tháng

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[VIDEO] Starlink chính thức đổ bộ Việt Nam, giá cước từ 1,1 triệu đồng/tháng

Starlink chính thức hoạt động tại Việt Nam, giá từ 1,1 triệu đồng/tháng, mang đến dịch vụ internet vệ tinh chất lượng cao cho người dùng.

Minh Quân - Hà Anh
#Starlink chính thức tại Việt Nam #dịch vụ Internet vệ tinh #giá cước dịch vụ internet #hợp tác Starlink và FPT Telecom #ảnh hưởng đến thị trường internet Việt Nam

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