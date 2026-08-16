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Bất động sản Hàn Quốc sốt nóng, Chính phủ cấp bách chặn đà tăng giá

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Bất động sản Hàn Quốc sốt nóng, Chính phủ cấp bách chặn đà tăng giá

Giá nhà tại Seoul liên tục lập đỉnh suốt hơn một năm khiến Chính phủ Hàn Quốc phải họp khẩn, đề xuất tăng thuế chống đầu cơ và đẩy mạnh nguồn cung nhà ở.

Minh Quân - Hà Anh
#bất động sản Seoul tăng giá liên tục #chính sách hạn chế đầu cơ nhà đất #đề xuất tăng thuế bất động sản #tăng nguồn cung nhà ở Hàn Quốc #ảnh hưởng đến thị trường nhà đất

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