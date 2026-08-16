Bất động sản Hàn Quốc sốt nóng, Chính phủ cấp bách chặn đà tăng giá

Giá nhà tại Seoul liên tục lập đỉnh suốt hơn một năm khiến Chính phủ Hàn Quốc phải họp khẩn, đề xuất tăng thuế chống đầu cơ và đẩy mạnh nguồn cung nhà ở.