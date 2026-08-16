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[VIDEO] Máy bay C919 Trung Quốc thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên

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[VIDEO] Máy bay C919 Trung Quốc thực hiện chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên

C919 của COMAC, vận hành bởi Air China, cất cánh từ Bắc Kinh tới Ulaanbaatar, mở ra bước tiến mới ra thị trường quốc tế.

Minh Quân - Hà Anh
#chuyến bay thương mại quốc tế của C919 #phát triển máy bay dân dụng Trung Quốc #vai trò của hãng Air China trong vận hành #mở rộng thị trường hàng không Trung Quốc #đánh dấu bước đi vươn ra thế giới

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