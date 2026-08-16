Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] VNeID miễn phí trước bạ xe máy cũ và giảm phí ô tô
Bộ Tài chính đề xuất miễn 100% phí trước bạ xe máy cũ, giảm 50% phí ô tô và 10% phí nhà đất từ 15/8 đến hết 2/2027.
Bộ Tài chính đề xuất miễn 100% phí trước bạ xe máy cũ, giảm 50% phí ô tô và 10% phí nhà đất từ 15/8 đến hết 2/2027.
Bộ Tài chính đề xuất miễn 100% phí trước bạ xe máy cũ, giảm 50% phí ô tô và 10% phí nhà đất từ 15/8 đến hết 2/2027.
Starlink chính thức hoạt động tại Việt Nam, giá từ 1,1 triệu đồng/tháng, mang đến dịch vụ internet vệ tinh chất lượng cao cho người dùng.
Bộ Xây dựng đề xuất làm đường đôi cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tiết kiệm gần 13 nghìn tỷ đồng và nâng cao hiệu quả vận tải.
Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 75 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu 2026, tăng 28% nhờ lượng khách quốc tế tăng gần 19%.
Vụ UAV xâm nhập trái phép tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 12/8 khiến 73 chuyến bay bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines thiệt hại nặng nề.
Công ty sở hữu Truth Social báo lỗ lớn trong quý 2, khiến cổ phiếu giảm mạnh hơn 8%, ảnh hưởng lớn đến thị trường truyền thông xã hội.
Người Việt xem video trực tuyến gần 13 tiếng mỗi tuần, xu hướng khiến TikTok, Facebook và các doanh nghiệp dồn lực vào video ngắn dọc.
Sở Y tế Hà Nội cảnh báo nhiều cơ sở thẩm mỹ quảng cáo truyền tế bào gốc, NMN, NAD+ chưa được cấp phép, tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe người dân.
Tiến sĩ Lê Viết Quốc rời Google, cùng các đồng nghiệp thành lập startup Discovery Loop phát triển AI tự tiến hóa, được Alphabet hậu thuẫn vốn.
Hơn 2.000 doanh nghiệp tại Thanh Hóa nợ BHXH trên 470 tỉ đồng, khiến lao động chưa nhận tiền thai sản, cơ quan chức năng ra tối hậu thư.
Bộ Tài chính đề xuất miễn 100% phí trước bạ xe máy cũ, giảm 50% phí ô tô và 10% phí nhà đất từ 15/8 đến hết 2/2027.
Starlink chính thức hoạt động tại Việt Nam, giá từ 1,1 triệu đồng/tháng, mang đến dịch vụ internet vệ tinh chất lượng cao cho người dùng.
Bộ Xây dựng đề xuất làm đường đôi cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tiết kiệm gần 13 nghìn tỷ đồng và nâng cao hiệu quả vận tải.
Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 75 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu 2026, tăng 28% nhờ lượng khách quốc tế tăng gần 19%.
Vụ UAV xâm nhập trái phép tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 12/8 khiến 73 chuyến bay bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines thiệt hại nặng nề.
Công ty sở hữu Truth Social báo lỗ lớn trong quý 2, khiến cổ phiếu giảm mạnh hơn 8%, ảnh hưởng lớn đến thị trường truyền thông xã hội.
Người Việt xem video trực tuyến gần 13 tiếng mỗi tuần, xu hướng khiến TikTok, Facebook và các doanh nghiệp dồn lực vào video ngắn dọc.
Sở Y tế Hà Nội cảnh báo nhiều cơ sở thẩm mỹ quảng cáo truyền tế bào gốc, NMN, NAD+ chưa được cấp phép, tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe người dân.
Tiến sĩ Lê Viết Quốc rời Google, cùng các đồng nghiệp thành lập startup Discovery Loop phát triển AI tự tiến hóa, được Alphabet hậu thuẫn vốn.
Hơn 2.000 doanh nghiệp tại Thanh Hóa nợ BHXH trên 470 tỉ đồng, khiến lao động chưa nhận tiền thai sản, cơ quan chức năng ra tối hậu thư.
Khám xét 3 container gỗ tại Quy Nhơn, thu giữ gần 1.200 kg ngà voi trong vụ buôn lậu lớn nhất từ trước đến nay.
Giá chung cư Hà Nội giảm 3% trong quý vừa qua, lần đầu sau chu kỳ tăng nóng; nhà đầu tư đòn bẩy tại Vinhomes Ocean Park cắt lỗ hàng trăm triệu vẫn khó bán.
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Dự thảo luật sửa đổi yêu cầu mã định danh và bảo lãnh ngân hàng, khiến doanh nghiệp lo chi phí đẩy giá nhà tăng trước Quốc hội.
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