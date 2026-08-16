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[VIDEO] VNeID miễn phí trước bạ xe máy cũ và giảm phí ô tô

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[VIDEO] VNeID miễn phí trước bạ xe máy cũ và giảm phí ô tô

Bộ Tài chính đề xuất miễn 100% phí trước bạ xe máy cũ, giảm 50% phí ô tô và 10% phí nhà đất từ 15/8 đến hết 2/2027.

Minh Quân - Hà Anh
#Miễn phí trước bạ xe máy cũ #Giảm phí ô tô và nhà đất #Chính sách hỗ trợ người dùng VNeID #Thời gian thực hiện chính sách #Tác động đến thị trường xe và bất động sản

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