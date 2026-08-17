Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Honda Avancier 2027 hoàn toàn mới lộ diện, có thể về Đông Nam Á

Dựa trên những hình ảnh chạy thử, bản phác họa Honda Avancier 2027 mới đã được dựng lên, hé lộ diện mạo của mẫu D-SUV 7 chỗ sẽ dành cho thị trường Đông Nam Á.

Nguyễn Thảo
VIdeo: Hé lộ mẫu xe SUV Honda Avancier 2027 hoàn toàn mới.

Nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu SUV mới nhà Honda lại được phát hiện chạy thử tại Nhật Bản. Từ những hình ảnh này, trang Headlightmag của Thái Lan đã dựng lên bản phác họa Honda Avancier thế hệ mới cho thấy xe có thể sở hữu phong cách thiết kế khác biệt đáng kể so với những dòng SUV hiện tại của hãng.

3-6179.jpg
Honda Avancier 2027 hoàn toàn mới lộ diện, có thể về Đông Nam Á.

Ở phía trước, xe gây chú ý với dải đèn LED thanh mảnh kéo dài theo chiều ngang, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được bố trí thấp. Thân xe được tạo hình vuông vức, bề thế, kết hợp các bề mặt tương đối liền lạc và tay nắm cửa dạng ẩn, mang đến diện mạo hiện đại và có phần hướng tới tương lai.

Hình ảnh xe thử nghiệm trước đó cũng hé lộ phần đuôi với cụm đèn hậu dọc mảnh, nối với nhau bằng dải LED chạy ngang. Ngôn ngữ thiết kế mới được cho là chịu ảnh hưởng từ mẫu concept điện Honda e:N2. Theo thông tin từ Autoindustriya (Philippines), mẫu SUV này dự kiến bắt đầu được sản xuất tại Thái Lan từ đầu năm 2027. Điều này mở ra khả năng xe sẽ được phân phối tại nhiều thị trường trong khu vực Đông Nam Á.

4-6148.jpg
Hình ảnh xe thử nghiệm trước đó cũng hé lộ phần đuôi với cụm đèn hậu dọc mảnh, nối với nhau bằng dải LED chạy ngang.

Các nguồn tin từ Nhật Bản cho biết Avancier mới có thể dài khoảng 4.960 mm, rộng 1.950 mm và cao 1.690 mm. Với kích thước này, xe lớn hơn đáng kể so với CR-V hiện tại và được kỳ vọng cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D. Bên dưới thân xe có thể là nền tảng khung gầm mô-đun cỡ trung hoàn toàn mới của Honda, được phát triển theo hướng giảm trọng lượng và tối ưu cho các hệ truyền động điện hóa.

1-6339.jpg
Trang Headlightmag của Thái Lan đã dựng lên bản phác họa Honda Avancier 2027.

Về vận hành, Avancier thế hệ mới được cho là chỉ sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, kết hợp động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh phun trực tiếp với mô-tơ điện. Công nghệ giả lập chuyển số S+ Shift, tương tự Honda Prelude mới, cũng được kỳ vọng xuất hiện.

Nếu những thông tin trên chính xác, Avancier sẽ trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong chiến lược mở rộng dải SUV điện hóa của Honda tại Đông Nam Á.

2-7895.jpg
Avancier sẽ trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong chiến lược mở rộng dải SUV điện hóa của Honda tại Đông Nam Á.

Với cấu hình 7 chỗ, kích thước lớn hơn CR-V và hệ truyền động hybrid, mẫu xe mới sẽ hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc SUV gia đình rộng rãi nhưng vẫn chú trọng công nghệ và hiệu quả vận hành.

Hiện Honda chưa công bố chính thức tên gọi, thông số kỹ thuật cũng như kế hoạch phân phối của mẫu SUV mới.

#Honda Avancier 2027 mới #Honda Avancier 2027 lộ diện #nhá hàng Honda Avancier 2027 #Honda Avancier hoàn toàn mới #giá xe Honda Avancier 2027 #Honda Avancier 2027 cho Đông Nam Á

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Honda Odyssey sẽ bị ngừng bán, thay thế bằng SUV cỡ lớn Avancier

Bên cạnh đoanh số giảm tới 90%, mẫu xe MPV Honda Odyssey còn bị ngừng bán nhằm mục đích tối ưu hóa hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc.

Video: Xem chi tiết Honda Odyssey 2025 thế hệ mới.

Honda đã quyết định chấm dứt việc bán mẫu MPV cỡ lớn Odyssey tại thị trường Nhật Bản ngay trong năm tài chính 2026-2027 hiện đang diễn ra và sẽ kết thúc vào tháng 3 năm sau. Từng là một mẫu xe rất được ưa chuộng nhưng gần đây, Odyssey đã giảm doanh số hơn 90% so với thời kỳ đỉnh cao. Honda dự định sẽ làm mới danh mục sản phẩm tại thị trường nội địa bằng cách tung ra một mẫu SUV cỡ lớn hoàn toàn mới.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Honda lộ diện mẫu SUV thử nghiệm, có thể là CR-V thế hệ mới?

Một mẫu SUV được ngụy trang kín vừa bị bắt gặp chạy thử gần nhà máy Honda tại Mỹ, điều này khiến nó được cho là có thể liên quan đến Honda CR-V thế hệ thứ 7.

Video: ánh giá Honda CR-V e:HEV sau 17.000km - Vui buồn nếm đủ.

Những hình ảnh được tài khoản Instagram Kindelauto đăng tải cho thấy một mẫu SUV thử nghiệm của Honda đang di chuyển trên đường công cộng gần nhà máy của hãng tại Mỹ. Dù gần như toàn bộ thân xe được phủ lớp ngụy trang, một số chi tiết ở phần đầu, hệ thống chiếu sáng và đuôi xe vẫn có thể quan sát được. Từ những đặc điểm này, nguồn tin đặt ra khả năng đây có thể là Honda CR-V thế hệ thứ 7 đang trong quá trình phát triển.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Honda Việt Nam bán ra 179.641 xe máy và 2.129 ôtô trong tháng 7/2026

Honda Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2026, với doanh số ôtô giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mảng xe máy cũng ghi nhận sụt giảm.

Video: Xe máy điện Honda chọn xe nào?

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ôtô trong tháng 7/2026. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ôtô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới