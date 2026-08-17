Dựa trên những hình ảnh chạy thử, bản phác họa Honda Avancier 2027 mới đã được dựng lên, hé lộ diện mạo của mẫu D-SUV 7 chỗ sẽ dành cho thị trường Đông Nam Á.

VIdeo: Hé lộ mẫu xe SUV Honda Avancier 2027 hoàn toàn mới.

Nguyên mẫu thử nghiệm của mẫu SUV mới nhà Honda lại được phát hiện chạy thử tại Nhật Bản. Từ những hình ảnh này, trang Headlightmag của Thái Lan đã dựng lên bản phác họa Honda Avancier thế hệ mới cho thấy xe có thể sở hữu phong cách thiết kế khác biệt đáng kể so với những dòng SUV hiện tại của hãng.

Honda Avancier 2027 hoàn toàn mới lộ diện, có thể về Đông Nam Á.

Ở phía trước, xe gây chú ý với dải đèn LED thanh mảnh kéo dài theo chiều ngang, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được bố trí thấp. Thân xe được tạo hình vuông vức, bề thế, kết hợp các bề mặt tương đối liền lạc và tay nắm cửa dạng ẩn, mang đến diện mạo hiện đại và có phần hướng tới tương lai.

Hình ảnh xe thử nghiệm trước đó cũng hé lộ phần đuôi với cụm đèn hậu dọc mảnh, nối với nhau bằng dải LED chạy ngang. Ngôn ngữ thiết kế mới được cho là chịu ảnh hưởng từ mẫu concept điện Honda e:N2. Theo thông tin từ Autoindustriya (Philippines), mẫu SUV này dự kiến bắt đầu được sản xuất tại Thái Lan từ đầu năm 2027. Điều này mở ra khả năng xe sẽ được phân phối tại nhiều thị trường trong khu vực Đông Nam Á.

Hình ảnh xe thử nghiệm trước đó cũng hé lộ phần đuôi với cụm đèn hậu dọc mảnh, nối với nhau bằng dải LED chạy ngang.

Các nguồn tin từ Nhật Bản cho biết Avancier mới có thể dài khoảng 4.960 mm, rộng 1.950 mm và cao 1.690 mm. Với kích thước này, xe lớn hơn đáng kể so với CR-V hiện tại và được kỳ vọng cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D. Bên dưới thân xe có thể là nền tảng khung gầm mô-đun cỡ trung hoàn toàn mới của Honda, được phát triển theo hướng giảm trọng lượng và tối ưu cho các hệ truyền động điện hóa.

Trang Headlightmag của Thái Lan đã dựng lên bản phác họa Honda Avancier 2027.

Về vận hành, Avancier thế hệ mới được cho là chỉ sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, kết hợp động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh phun trực tiếp với mô-tơ điện. Công nghệ giả lập chuyển số S+ Shift, tương tự Honda Prelude mới, cũng được kỳ vọng xuất hiện.

Nếu những thông tin trên chính xác, Avancier sẽ trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong chiến lược mở rộng dải SUV điện hóa của Honda tại Đông Nam Á.

Avancier sẽ trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý trong chiến lược mở rộng dải SUV điện hóa của Honda tại Đông Nam Á.

Với cấu hình 7 chỗ, kích thước lớn hơn CR-V và hệ truyền động hybrid, mẫu xe mới sẽ hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc SUV gia đình rộng rãi nhưng vẫn chú trọng công nghệ và hiệu quả vận hành.

Hiện Honda chưa công bố chính thức tên gọi, thông số kỹ thuật cũng như kế hoạch phân phối của mẫu SUV mới.