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[VIDEO] Người Việt dùng AI 700 triệu giờ, chi gần 15 triệu USD trong nửa năm

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[VIDEO] Người Việt dùng AI 700 triệu giờ, chi gần 15 triệu USD trong nửa năm

Người Việt sử dụng ứng dụng AI 700 triệu giờ trong nửa đầu 2026, mang về doanh thu gần 15 triệu USD, app Hay vươn top 3.

Minh Quân - Hà Anh
#sử dụng AI tại Việt Nam trong nửa đầu 2026 #doanh thu ứng dụng AI Việt Nam #ứng dụng AI Hay phổ biến #thị trường ứng dụng AI Việt Nam #tác động của AI đến người dùng Việt

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