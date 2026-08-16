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[VIDEO] Chuỗi bệnh viện TNH phía Bắc lỗ 7 quý liên tiếp dù doanh thu tăng gần 30%

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[VIDEO] Chuỗi bệnh viện TNH phía Bắc lỗ 7 quý liên tiếp dù doanh thu tăng gần 30%

Tập đoàn Bệnh viện TNH, chuỗi bệnh viện tư nhân hàng đầu phía Bắc, báo lỗ ròng gần 24 tỷ đồng trong quý II, kéo dài chuỗi thua lỗ 7 quý liên tiếp.

Minh Quân - Hà Anh
#Tập đoàn Bệnh viện TNH lỗ 7 quý liên tiếp #tăng doanh thu gần 30% #kết quả kinh doanh chuỗi bệnh viện tư nhân #lỗ ròng quý II #tình hình tài chính ngành y tế tư nhân

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