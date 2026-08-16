Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Ngân hàng cắt giảm hơn 4.000 nhân sự nửa đầu năm: chiến lược tái cấu trúc
Dữ liệu từ 26 ngân hàng cho thấy Sacombank giảm hơn 3.700 nhân sự, phản ánh cuộc tái cấu trúc và chuyển đổi công nghệ trong ngành ngân hàng.
Dữ liệu từ 26 ngân hàng cho thấy Sacombank giảm hơn 3.700 nhân sự, phản ánh cuộc tái cấu trúc và chuyển đổi công nghệ trong ngành ngân hàng.
Dữ liệu từ 26 ngân hàng cho thấy Sacombank giảm hơn 3.700 nhân sự, phản ánh cuộc tái cấu trúc và chuyển đổi công nghệ trong ngành ngân hàng.
C919 của COMAC, vận hành bởi Air China, cất cánh từ Bắc Kinh tới Ulaanbaatar, mở ra bước tiến mới ra thị trường quốc tế.
Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị vượt mốc 1800 điểm, dòng tiền nội giảm sút và rủi ro phân hóa mạnh mẽ đang rình rập.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Tài chính vận hành sàn vàng, xử phạt hành vi thao túng tới 400 triệu đồng.
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Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 1,8 triệu tỉ đồng, vượt dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ.
Bộ Tài chính đề xuất miễn 100% phí trước bạ xe máy cũ, giảm 50% phí ô tô và 10% phí nhà đất từ 15/8 đến hết 2/2027.
Starlink chính thức hoạt động tại Việt Nam, giá từ 1,1 triệu đồng/tháng, mang đến dịch vụ internet vệ tinh chất lượng cao cho người dùng.
Bộ Xây dựng đề xuất làm đường đôi cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tiết kiệm gần 13 nghìn tỷ đồng và nâng cao hiệu quả vận tải.
Dữ liệu từ 26 ngân hàng cho thấy Sacombank giảm hơn 3.700 nhân sự, phản ánh cuộc tái cấu trúc và chuyển đổi công nghệ trong ngành ngân hàng.
C919 của COMAC, vận hành bởi Air China, cất cánh từ Bắc Kinh tới Ulaanbaatar, mở ra bước tiến mới ra thị trường quốc tế.
Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị vượt mốc 1800 điểm, dòng tiền nội giảm sút và rủi ro phân hóa mạnh mẽ đang rình rập.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Tài chính vận hành sàn vàng, xử phạt hành vi thao túng tới 400 triệu đồng.
TPHCM thực hiện 4 dự án chỉnh trang kênh Đôi với gần 50.000 tỉ đồng, giải tỏa hơn 7.100 hộ dân, trình HĐND trong tháng 8.
TAND Hà Nội sắp xử Phạm Mỹ Hạnh, cựu chủ tịch Mỹ Hạnh, bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.200 nhà đầu tư chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 1,8 triệu tỉ đồng, vượt dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ.
Bộ Tài chính đề xuất miễn 100% phí trước bạ xe máy cũ, giảm 50% phí ô tô và 10% phí nhà đất từ 15/8 đến hết 2/2027.
Starlink chính thức hoạt động tại Việt Nam, giá từ 1,1 triệu đồng/tháng, mang đến dịch vụ internet vệ tinh chất lượng cao cho người dùng.
Bộ Xây dựng đề xuất làm đường đôi cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tiết kiệm gần 13 nghìn tỷ đồng và nâng cao hiệu quả vận tải.
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