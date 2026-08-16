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[VIDEO] Ngân hàng cắt giảm hơn 4.000 nhân sự nửa đầu năm: chiến lược tái cấu trúc

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[VIDEO] Ngân hàng cắt giảm hơn 4.000 nhân sự nửa đầu năm: chiến lược tái cấu trúc

Dữ liệu từ 26 ngân hàng cho thấy Sacombank giảm hơn 3.700 nhân sự, phản ánh cuộc tái cấu trúc và chuyển đổi công nghệ trong ngành ngân hàng.

Minh Quân - Hà Anh
#cắt giảm nhân sự ngân hàng #chiến lược tái cấu trúc ngân hàng #tác động công nghệ đến lao động #tình hình nhân sự Sacombank #xu hướng tự động hóa ngành ngân hàng

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