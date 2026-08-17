[VIDEO] Người phụ nữ liều mình nhảy xuống khoang cứu hộ thoát khỏi đám cháy

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà cao tầng ở Berlin, người phụ nữ bị mắc kẹt ở tầng 11 đã nhảy xuống giỏ cứu hộ khi thang không thể với tới, may mắn thoát nạn.

Theo các báo cáo trên báo chí Đức, một vụ hỏa hoạn bắt đầu từ tầng 11 của một tòa nhà 21 tầng ở quận Friedrichshain, Berlin, đã lan sang các căn hộ phía trên, xảy ra vào 14/8. Trong lúc hỏa hoạn xảy ra, một người phụ nữ đã ngồi trên bệ cửa sổ tầng 11 cho đến khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường.

Vì thang của xe cứu hỏa chỉ với tới tầng 9, người phụ nữ phải nhảy từ vị trí của mình xuống một chiếc giỏ cứu hộ ở tầng dưới khoảng hai tầng.

Video: The Cold Jack / X

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một lính cứu hỏa đang dùng giỏ cứu hộ bắt lấy người phụ nữ. Theo các hãng tin của Đức, phát ngôn viên Sở Cứu hỏa Berlin, Adrian Wenzel, cho biết người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ.

Wenzel khẳng định rằng đây là một tình huống rất nguy hiểm, may mắn đã được ngăn chặn kịp thời, nói thêm: "Nó có thể đã biến thành một thảm kịch lớn." Vụ cháy khiến 13 người, trong đó có một phụ nữ bị thương trong vụ hỏa hoạn, được khống chế sau đó bởi có sự tham gia của 130 lính cứu hỏa.