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[VIDEO] Hàng không Việt mở rộng đường bay sang Australia chiếm lĩnh thị trường

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[VIDEO] Hàng không Việt mở rộng đường bay sang Australia chiếm lĩnh thị trường

Trong nửa đầu năm, hàng không Việt mở rộng mạng bay sang Australia, đón hơn 800 nghìn khách, Vietjet và Vietnam Airlines cạnh tranh mạnh mẽ.

Minh Quân - Hà Anh
#mở rộng đường bay Việt Nam - Australia #đón hơn 800 nghìn lượt khách quốc tế #phát triển mạng bay Vietjet và Vietnam Airlines #thị trường hàng không Việt Nam trong nửa đầu năm #chiếm lĩnh thị trường hàng không quốc tế

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