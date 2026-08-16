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[VIDEO] Vietnam Airlines bứt tốc trên thị trường quốc tế, doanh thu tăng 28%

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[VIDEO] Vietnam Airlines bứt tốc trên thị trường quốc tế, doanh thu tăng 28%

Vietnam Airlines đạt doanh thu hơn 75 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu 2026, tăng 28% nhờ lượng khách quốc tế tăng gần 19%.

Minh Quân - Hà Anh
#Vietnam Airlines mở rộng thị trường quốc tế #tăng trưởng doanh thu nửa đầu 2026 #lượng khách quốc tế tăng gần 19% #ảnh hưởng của du lịch quốc tế đến doanh nghiệp hàng không #tác động của thị trường hàng không toàn cầu

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