Vì sao nhà thầu Tiến Thịnh bị BV Huyết học Truyền máu Cần Thơ hủy hợp đồng?

Hợp đồng gói thầu máy chủ trị giá 420 triệu đồng bị chấm dứt sau khi nhà thầu Tiến Thịnh không cung cấp được các chứng nhận xuất xứ, chất lượng sản phẩm thiết bị.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số ngành y tế, việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin là yếu tố then chốt. Tuy nhiên, gói thầu "Mua sắm máy chủ phục vụ bệnh án điện tử và phần mềm quản lý ngân hàng máu" tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ (Mã TBMT: IB2600064581) đang thu hút sự chú ý của dư luận sau quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

Vi phạm từ khâu thực hiện hợp đồng

Ngày 02/03/2026, Giám đốc Bệnh viện Huỳnh Minh Phú đã ký Quyết định số 124/QĐ-HHTM phê duyệt Công ty TNHH MTV Tiến Thịnh là đơn vị trúng thầu với giá 420.000.000 đồng. Nhưng đến ngày 24/04/2026, Bệnh viện đã phải ban hành Quyết định số 258/QĐ-HHTM về việc chấm dứt hợp đồng.

Lý do được nêu rõ trong Điều 1 của Quyết định số 258 là nhà thầu đã vi phạm Điều 9 của hợp đồng khi không cung cấp được chứng nhận C/O (giấy chứng nhận xuất xứ) và C/Q (giấy chứng nhận chất lượng) cho màn hình, đồng thời thiếu chứng nhận C/Q do đơn vị có thẩm quyền cấp đối với máy chủ. Bệnh viện đã tịch thu, không hoàn trả 21.000.000 đồng tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Góc nhìn pháp lý và chuyên môn

Trao đổi về sự việc, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Căn cứ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, việc nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, không cung cấp được tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ là hành vi vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Bên mời thầu hoàn toàn có cơ sở pháp lý để hủy bỏ hợp đồng và tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng để bảo vệ lợi ích công."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Quy trình lựa chọn nhà thầu đã thực hiện đúng theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC. Việc nhà thầu Tiến Thịnh bị xử lý là bài học đắt giá cho các đơn vị dự thầu về tính trung thực và năng lực thực thi."

Năng lực nhà thầu: Những con số đáng suy ngẫm

Công ty TNHH MTV Tiến Thịnh, trụ sở tại Vĩnh Long, do ông Nguyễn Thành Thông làm Giám đốc. Với lịch sử tham gia tới 484 gói thầu, tỷ lệ trúng thầu khá cao (131 gói) , thế nhưng việc đơn vị này từng nhận 2 quyết định xử phạt vi phạm quy định đấu thầu và tiếp tục để xảy ra sai phạm tại Cần Thơ cho thấy sự thiếu ổn định trong việc duy trì tiêu chuẩn cung ứng thiết bị công nghệ cao.

Trước đó, nhà thầu này cũng từng bị Công ty Điện lực Bình Chánh gửi văn bản thông báo vi phạm vì không tham gia đối chiếu tài liệu. Điều này đặt ra câu hỏi về tính chuyên nghiệp của nhà thầu trong các dự án ứng dụng công nghệ thông tin – lĩnh vực vốn đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật và chứng từ hợp quy.

Hiện nay, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ đang tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu thay thế theo các quy định hiện hành. Vụ việc là lời nhắc nhở đối với các chủ đầu tư trong việc giám sát chặt chẽ hồ sơ năng lực và hàng hóa của nhà thầu ngay từ giai đoạn chào giá trực tuyến cho đến khi nghiệm thu thực tế.