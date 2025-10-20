Kịch tính gói thầu tại Đồng Nai: Từ 'đạt' năng lực đến bị chấm dứt hợp đồng

Vượt qua vòng đánh giá một cách thuyết phục, Công ty Hoàng Phong đã bị Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chấm dứt hợp đồng vì vi phạm cam kết, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính trung thực sau lựa chọn nhà thầu.

Ngày 07/10/2025, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, ông Lê Anh Phong, đã ký Quyết định số 1141/QĐ-BVNĐĐN, chính thức chấm dứt hợp đồng với nhà thầu trúng gói "Mua sắm hệ thống thiết bị chống sét lan truyền và hệ thống tiếp địa cho tủ điện trạm 500 KVA". Động thái quyết liệt này diễn ra sau khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng cam kết, cho thấy sự nghiêm minh trong quản lý hợp đồng mua sắm công, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về năng lực thực thi của doanh nghiệp sau khi trúng thầu.

Quyết định xử phạt số 1141/QĐ-BVNĐĐN. Nguồn MSC

Con đường ngắn từ "nhà thầu đạt năng lực" đến vi phạm

Trước khi đi đến quyết định cứng rắn này, quá trình lựa chọn nhà thầu đã diễn ra theo đúng trình tự. Cụ thể, vào ngày 28/05/2025, Giám đốc Lê Anh Phong đã ký Quyết định số KQ2500159011_2505281535 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Công nghệ Tự động Hoàng Phong (Công ty Hoàng Phong) đã trúng thầu với giá 389.840.000 đồng.

Một phần Quyết định số KQ2500159011_2505281535 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Nguồn MSC

Cơ sở để đưa ra quyết định này là Báo cáo đánh giá E-HSDT số 02/BCĐG-KN ngày 12/05/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khải Nguyên lập. Báo cáo khẳng định, hồ sơ của Công ty Hoàng Phong được đánh giá "Đạt" ở tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, do đó được xếp hạng thứ nhất một cách thuyết phục.

Tuy nhiên, niềm tin của chủ đầu tư đã không được đáp lại. Hợp đồng số 07/2025/HĐKT/BVNĐ-HP ký ngày 16/06/2025 đã sớm phải đi đến hồi kết. Quyết định chấm dứt hợp đồng số 1141/QĐ-BVNĐĐN đã chỉ rõ lý do: "Nhà thầu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp Tự động Hoàng Phong không cung cấp CO,CQ đúng với Tờ khai hải quan của các thiết bị nhập khẩu như đã cam kết trong hợp đồng...". Đây là một hành vi vi phạm tính trung thực và các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Chân dung nhà thầu và bài học về quản lý hợp đồng

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Công nghệ Tự động Hoàng Phong (MST: 1101831203) có địa chỉ tại tỉnh Long An cũ nay là tỉnh Tây Ninh, do ông Hồ Đạt Bình làm người đại diện pháp luật. Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này khá tích cực tham gia vào thị trường mua sắm công, đã tham gia 160 gói thầu và trúng 33 gói, với tổng giá trị trúng thầu độc lập lên đến hơn 25 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2025, công ty đã trúng 13 gói thầu với tổng giá trị hơn 4,7 tỷ đồng.

Vụ việc bị chấm dứt hợp đồng tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai sẽ trở thành một ghi nhận bất lợi trong hồ sơ năng lực của doanh nghiệp này trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trao đổi với phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư TP.HCM) đưa ra nhận định: "Hành động của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với tinh thần của Luật Đấu thầu 2023. Điều 68 của Luật đã quy định rõ các trường hợp nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng, trong đó có việc vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng. Việc chủ đầu tư áp dụng chế tài mạnh mẽ này không chỉ bảo vệ quyền lợi của đơn vị mà còn góp phần làm trong sạch môi trường đấu thầu".

Luật sư Vinh phân tích thêm: "Sự việc này cho thấy một bài học quan trọng: công tác đấu thầu không dừng lại ở việc lựa chọn được nhà thầu đáp ứng trên giấy tờ. Giai đoạn quản lý thực hiện hợp đồng và hậu kiểm còn quan trọng hơn. Dù báo cáo đánh giá năng lực kết luận 'Đạt', nhưng năng lực thực thi và sự trung thực của nhà thầu mới là yếu tố quyết định thành công của gói thầu. Quyết định của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai là minh chứng cho thấy khi chủ đầu tư làm đúng, làm nghiêm, những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý thích đáng, đảm bảo hiệu quả của đồng vốn nhà nước".