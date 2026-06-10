Đồng Tháp: Công ty Hoàng Đĩnh trúng gói thầu xây lắp hơn 7,2 tỷ đồng

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Phòng Kinh tế xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Xây lắp thuộc dự án Đường liên ấp Giồng Lãnh 1 - Giồng Lãnh 2. Đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa dân sinh đặc biệt quan trọng tại địa phương, được đầu tư nâng cấp nhằm khắc phục triệt để tình trạng mặt đường bê tông hiện hữu bị bể, bong tróc, đọng và ngập nước mỗi khi mưa lớn.

Việc hoàn thành tuyến đường được kỳ vọng sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa của người dân, đồng thời trực tiếp cải thiện mỹ quan nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường và văn minh nông thôn theo các tiêu chí đổi mới.

Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 57/QĐ-PKT do ông Bùi Thanh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Gò Công Đông ký ban hành, Công ty TNHH 1TV Hoàng Đĩnh đã được lựa chọn trúng thầu với vai trò nhà thầu độc lập tại Gói thầu số 3: Xây lắp. Giá gói thầu được chủ đầu tư đưa ra trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 7.773.028.501 đồng.

Sau quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng công khai, Công ty TNHH 1TV Hoàng Đĩnh đã đề xuất tỷ lệ giảm giá thương mại tương đối sâu lên tới 6,8% tại đơn dự thầu. Kết quả, doanh nghiệp đã giành chiến thắng với giá đề nghị trúng thầu và giá trúng thầu chính thức được phê duyệt là 7.233.146.000 đồng.

Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, chủ đầu tư tiết kiệm cho ngân sách hơn 539 triệu đồng so với giá gói thầu được duyệt. Hợp đồng được áp dụng theo hình thức trọn gói, sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp xã. Thời gian thực hiện gói thầu là 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Biên bản mở thầu cho thấy gói thầu thu hút 3 nhà thầu tham dự. Sau quá trình đánh giá, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại - Dịch vụ Hữu Lợi được xếp hạng thứ hai với giá dự thầu sau giảm giá là 7.397.744.215 đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hoàng Hiệp không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật.

Theo Báo cáo đánh giá số 65/TCG-HP.2026 của tổ chuyên gia thuộc đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong, hồ sơ dự thầu của Hoàng Hiệp không đáp ứng yêu cầu về tiến độ và biện pháp tổ chức thi công.

Cụ thể, nhà thầu không lập biểu đồ huy động tài chính phù hợp với tiến độ thi công và giá dự thầu. Đồng thời, biểu đồ huy động thiết bị thi công được xây dựng vượt quá thời gian thực hiện tối đa 150 ngày theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Với những nội dung không đáp ứng này, hồ sơ của Hoàng Hiệp bị đánh giá không đạt ở bước kỹ thuật và không được xem xét tiếp về năng lực, kinh nghiệm cũng như tài chính.

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH 1TV Hoàng Đĩnh có mã số thuế 1200736159, do ông Châu Hoàng Tùng làm Giám đốc, trụ sở tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

Doanh nghiệp này đã tham gia 105 gói thầu, trong đó trúng 69 gói, trượt 34 gói và có 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng với vai trò độc lập đạt hơn 158 tỷ đồng.

Dữ liệu đấu thầu cũng cho thấy Hoàng Đĩnh từng tham dự 3 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong thực hiện vai trò tư vấn đấu thầu, với kết quả trúng 2 gói và trượt 1 gói.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hoàng Hiệp là đối thủ quen thuộc của Hoàng Đĩnh khi hai doanh nghiệp từng cùng tham dự 8 gói thầu trước đây. Trong số đó, Hoàng Đĩnh giành chiến thắng 5 lần, còn Hoàng Hiệp trúng 3 lần.

Trao đổi khách quan về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc một số nhà thầu thường xuyên xuất hiện tại các gói thầu cùng địa bàn hoặc nhiều lần cạnh tranh với nhau là hiện tượng không hiếm gặp. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn phải được xem xét trên cơ sở mức độ đáp ứng hồ sơ mời thầu, năng lực, kinh nghiệm và giá dự thầu theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp gói thầu Đường liên ấp Giồng Lãnh 1 - Giồng Lãnh 2, hồ sơ công khai cho thấy nhà thầu Hoàng Hiệp bị loại do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật liên quan đến tiến độ và biểu đồ huy động nguồn lực. Trong khi đó, Công ty TNHH 1TV Hoàng Đĩnh là nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và có giá dự thầu cạnh tranh nhất trong số các hồ sơ được đánh giá đạt, qua đó được lựa chọn trúng thầu theo kết quả đã được chủ đầu tư phê duyệt.