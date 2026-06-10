Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp: Công ty Hoàng Đĩnh trúng gói thầu xây lắp hơn 7,2 tỷ đồng

Phòng Kinh tế xã Gò Công Đông vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đường liên ấp, Công ty Hoàng Đĩnh trúng gói thầu xây lắp hơn 7,2 tỷ đồng.

Hữu Thông
b67f2201-f85a-4b80-87e8-82c6b26d2732.png
Ảnh minh họa.

Phòng Kinh tế xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Xây lắp thuộc dự án Đường liên ấp Giồng Lãnh 1 - Giồng Lãnh 2. Đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa dân sinh đặc biệt quan trọng tại địa phương, được đầu tư nâng cấp nhằm khắc phục triệt để tình trạng mặt đường bê tông hiện hữu bị bể, bong tróc, đọng và ngập nước mỗi khi mưa lớn.

Việc hoàn thành tuyến đường được kỳ vọng sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa của người dân, đồng thời trực tiếp cải thiện mỹ quan nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường và văn minh nông thôn theo các tiêu chí đổi mới.

Cụ thể, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 57/QĐ-PKT do ông Bùi Thanh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Gò Công Đông ký ban hành, Công ty TNHH 1TV Hoàng Đĩnh đã được lựa chọn trúng thầu với vai trò nhà thầu độc lập tại Gói thầu số 3: Xây lắp. Giá gói thầu được chủ đầu tư đưa ra trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 7.773.028.501 đồng.

Sau quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng công khai, Công ty TNHH 1TV Hoàng Đĩnh đã đề xuất tỷ lệ giảm giá thương mại tương đối sâu lên tới 6,8% tại đơn dự thầu. Kết quả, doanh nghiệp đã giành chiến thắng với giá đề nghị trúng thầu và giá trúng thầu chính thức được phê duyệt là 7.233.146.000 đồng.

Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, chủ đầu tư tiết kiệm cho ngân sách hơn 539 triệu đồng so với giá gói thầu được duyệt. Hợp đồng được áp dụng theo hình thức trọn gói, sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp xã. Thời gian thực hiện gói thầu là 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Biên bản mở thầu cho thấy gói thầu thu hút 3 nhà thầu tham dự. Sau quá trình đánh giá, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại - Dịch vụ Hữu Lợi được xếp hạng thứ hai với giá dự thầu sau giảm giá là 7.397.744.215 đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hoàng Hiệp không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật.

Theo Báo cáo đánh giá số 65/TCG-HP.2026 của tổ chuyên gia thuộc đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong, hồ sơ dự thầu của Hoàng Hiệp không đáp ứng yêu cầu về tiến độ và biện pháp tổ chức thi công.

Cụ thể, nhà thầu không lập biểu đồ huy động tài chính phù hợp với tiến độ thi công và giá dự thầu. Đồng thời, biểu đồ huy động thiết bị thi công được xây dựng vượt quá thời gian thực hiện tối đa 150 ngày theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Với những nội dung không đáp ứng này, hồ sơ của Hoàng Hiệp bị đánh giá không đạt ở bước kỹ thuật và không được xem xét tiếp về năng lực, kinh nghiệm cũng như tài chính.

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH 1TV Hoàng Đĩnh có mã số thuế 1200736159, do ông Châu Hoàng Tùng làm Giám đốc, trụ sở tại xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

Doanh nghiệp này đã tham gia 105 gói thầu, trong đó trúng 69 gói, trượt 34 gói và có 1 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng với vai trò độc lập đạt hơn 158 tỷ đồng.

Dữ liệu đấu thầu cũng cho thấy Hoàng Đĩnh từng tham dự 3 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong thực hiện vai trò tư vấn đấu thầu, với kết quả trúng 2 gói và trượt 1 gói.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hoàng Hiệp là đối thủ quen thuộc của Hoàng Đĩnh khi hai doanh nghiệp từng cùng tham dự 8 gói thầu trước đây. Trong số đó, Hoàng Đĩnh giành chiến thắng 5 lần, còn Hoàng Hiệp trúng 3 lần.

Trao đổi khách quan về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc một số nhà thầu thường xuyên xuất hiện tại các gói thầu cùng địa bàn hoặc nhiều lần cạnh tranh với nhau là hiện tượng không hiếm gặp. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu vẫn phải được xem xét trên cơ sở mức độ đáp ứng hồ sơ mời thầu, năng lực, kinh nghiệm và giá dự thầu theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp gói thầu Đường liên ấp Giồng Lãnh 1 - Giồng Lãnh 2, hồ sơ công khai cho thấy nhà thầu Hoàng Hiệp bị loại do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật liên quan đến tiến độ và biểu đồ huy động nguồn lực. Trong khi đó, Công ty TNHH 1TV Hoàng Đĩnh là nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và có giá dự thầu cạnh tranh nhất trong số các hồ sơ được đánh giá đạt, qua đó được lựa chọn trúng thầu theo kết quả đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Quy định hiện hành về chấm thầu kỹ thuật qua mạng:

  • Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (Khoản 1 Điều 7 & Khoản 1 Điều 30): Hoạt động lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Quy trình chấm thầu áp dụng nguyên tắc rà soát, đạt yêu cầu kỹ thuật mới tiến hành mở xét duyệt đến bước giá.
  • Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: Tổ chuyên gia có trách nhiệm đánh giá hồ sơ dự thầu trung thực, khách quan theo đúng tiêu chuẩn mời thầu (E-HSMT). Trường hợp hồ sơ mắc sai lệch nghiêm trọng về kỹ thuật (vượt giới hạn thời gian thi công, sai biểu đồ huy động thiết bị/tài chính), bên mời thầu có quyền loại bỏ trực tiếp nhà thầu.
  • Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Bên mời thầu bắt buộc phải đăng tải công khai biên bản đánh giá chi tiết, danh sách nhà thầu trúng, trượt và lý do cụ thể trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để phục vụ công tác giám sát khách quan.
    #Luật Đấu thầu 2023 #Phòng Kinh tế xã Gò Công Đông #Công ty TNHH 1TV Hoàng Đĩnh #Công ty Tư vấn Xây dựng Huy Phong #kết quả lựa chọn nhà thầu #Đường liên ấp Giồng Lãnh.

    Bài liên quan

    Bạn đọc - Phản biện

    Xã Tân Thuận Bình phê duyệt gói thầu xây dựng hơn 6,4 tỷ đồng

    Nhà thầu có giá thấp nhất bị loại do không làm rõ hồ sơ, mở đường cho Công ty Thanh Thành Hiếu trúng thầu gói thầu xây dựng hơn 6,4 tỷ đồng.

    Ngày 25/05/2026, ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Thuận Bình đã ký Quyết định số 678/QĐ-PKT, chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Cây Trôm + đường Long Hòa - Long Hiệp + đường liên ấp Tân Thắng - Tân Hưng + đường Long An + đường liên ấp Tân Thắng - Tân Thành - Tân Đông. Đây là gói thầu sử dụng vốn ngân sách xã, triển khai theo hình thức trọn gói với thời gian thực hiện 180 ngày.

    Giá trúng thầu của Công ty TNHH Thanh Thành Hiếu là 6.404.399.000 đồng (giá gói thầu 7.334.617.000 đồng), giúp tiết kiệm cho ngân sách địa phương khoảng 930 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 12,68%.

    Xem chi tiết

    Bạn đọc - Phản biện

    Đồng Tháp chỉ định gói thầu giao thông cho Công ty Thương mại Việt Chương

    Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Việt Chương được lựa chọn thực hiện gói thầu Đường và cầu Đỗ Văn Kiệm tại xã Chợ Gạo, phục vụ nhu cầu đi lại người dân khu vực.

    Theo tìm hiểu, gói thầu thi công xây dựng công trình Đường và cầu Đỗ Văn Kiệm (xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) có giá gói thầu được phê duyệt là 1.691.890.000 đồng. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với mạng lưới giao thông nội bộ của xã Chợ Gạo, giúp cải thiện năng lực vận chuyển hàng hóa nông sản và bảo đảm an toàn đi lại cho nhân dân trong vùng.

    Do quy mô gói thầu xây lắp nằm trong hạn mức dưới 2 tỷ đồng, chủ đầu tư đã quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đây là cơ chế pháp lý hợp pháp, được quy định rõ ràng nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị và sớm đưa công trình vào khai thác.

    Xem chi tiết

    Bạn đọc - Phản biện

    Đồng Tháp: Công ty Đan Nguyễn trúng gói thầu điện lực hơn 5,9 tỷ

    Gói thầu thi công sửa chữa hầm cáp và kiến trúc các trạm 110kV do Công ty Điện lực Đồng Tháp làm chủ đầu tư vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

    Tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền tải lưới điện đóng vai trò huyết mạch trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn cung cấp điện tại các địa phương. Ghi nhận tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp, công tác sửa chữa lớn hạ tầng kỹ thuật ngành điện đang được triển khai đồng bộ qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó, việc tối ưu hóa bài toán kinh tế công thông qua quy trình cạnh tranh rộng rãi tại một gói thầu bảo dưỡng hệ thống trạm biến áp 110kV vừa ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách doanh nghiệp nhà nước đạt mức cao.

    Theo hồ sơ, tại dự toán mua sắm: Sửa chữa hầm cáp các trạm 110kV Mỹ Thuận, Cái Bè, Tân Hương, Bình Đức, Sửa chữa kiến trúc các trạm 110kV đang vận hành (năm 2026), Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp đã ký Quyết định số 2060/QĐ-PCĐT phê duyệt dự toán gói thầu với giá trị 6.862.326.988 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%). Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Gói thầu 04: Thi công sửa chữa công trình (Mã thông báo mời thầu: IB2600140797) đã được phát hành e-HSMT công khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, loại hợp đồng trọn gói.

    Xem chi tiết

    Đọc nhiều nhất

    TIÊU ĐIỂM

    SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

    CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

    LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

    KIẾN THỨC CẦN BIẾT

    Tin mới

    Tuân thủ 'Quy trình II' trong đấu thầu qua mạng tại xã Bình An: Bài toán tiết kiệm thời gian [Kỳ 3]

    Tuân thủ 'Quy trình II' trong đấu thầu qua mạng tại xã Bình An: Bài toán tiết kiệm thời gian [Kỳ 3]

    Ứng dụng đấu thầu qua mạng mang lại nhiều tiện ích, trong đó có cơ chế tự động hóa quy trình đánh giá, ưu tiên nhà thầu có giá cạnh tranh nhất. Hồ sơ Báo cáo đánh giá tại gói thầu mua phân bón do Phòng Kinh tế xã Bình An làm chủ đầu tư cho thấy, việc các đơn vị tư vấn áp dụng đúng quy trình này không chỉ bảo đảm tính minh bạch mà còn giúp ngân sách nhà nước tiết kiệm thời gian, nhân lực trong khâu thẩm định.