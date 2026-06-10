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Kho tri thức

Tìm thấy nguồn tia X vũ trụ sáng gấp 100 lần Mặt Trời

Một nguồn tia X vũ trụ mới tên là Millinovae đã được phát hiện, nó gây chú ý với độ sáng gấp hơn 100 lần so với độ sáng của Mặt Trời.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế do Đài quan sát Neil Gails Swift của Đại học Warsaw dẫn đầu đã phát hiện ra một nguồn tia X vũ trụ mới có tên là Millinovae. Phát hiện đột phá này được công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal Letters, cung cấp những manh mối mới về các hiện tượng thiên thể bí ẩn nhất trong vũ trụ.

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Một nguồn tia X vũ trụ mới tên là Millinovae đã được phát hiện, nó gây chú ý với độ sáng gấp hơn 100 lần so với độ sáng của Mặt Trời. Ảnh: @Đài quan sát Neil Gails Swift.

Vốn dĩ, trong mắt công chúng, tia X chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực y tế để giúp chụp hình ảnh xương hoặc chẩn đoán các bệnh như bệnh phổi. Những tia X này đều được tạo ra từ các nguồn nhân tạo, nhưng một số hiện tượng thiên văn trong vũ trụ cũng có thể tạo ra tia X tự nhiên. Ví dụ, tia X được tạo ra khi khí nóng rơi vào các vật thể đặc như sao lùn trắng, sao neutron hoặc lỗ đen, hoặc khi các hạt mang điện (như electron) giảm tốc.

Nhóm nghiên cứu do Đại học Warsaw dẫn đầu đã tiến hành phân tích chuyên sâu dữ liệu quan sát từ Thí nghiệm Thấu kính Hấp dẫn Quang học (OGLE), phát hiện ra 29 vật thể thiên thể bất thường trong Đám mây Magellan gần Dải Ngân hà.

Trong đó, họ tìm thấy một thiên thể kỳ quặc có tên là Millinovae. Các nhà thiên văn học tin rằng, Millinovae là một hệ sao đôi gồm một sao lùn trắng và một sao bán khổng lồ đã cạn kiệt hydro ở lõi và đang giãn nở. Hai ngôi sao này rất gần nhau, và vật chất đang chảy từ sao bán khổng lồ sang sao lùn trắng, tạo ra nguồn tia X cực mạnh ở nhiệt độ tương đương 600.000 độ C.

Độ sáng của Millinovae gấp độ sáng của Mặt trời hơn 100 lần trong các đợt bùng phát kéo dài nhiều tháng, với khoảng cách hơn 160.000 năm ánh sáng.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#nguồn tia X #vũ trụ #sao lùn trắng #ngôi sao #tia X

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