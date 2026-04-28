Lộ lý do Công ty CHANU bị CDC Hải Phòng chấm dứt hợp đồng

Sau khi trúng gói thầu chế phẩm diệt côn trùng, Công ty TNHH CHANU bị CDC Hải Phòng chấm dứt hợp đồng do không đủ năng lực, vi phạm nghiêm trọng cam kết đấu thầu.

Gói thầu "Mua sắm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong phun dịch vụ của Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hải Phòng năm 2026" (Mã E-TBMT: IB2600073210) vừa kết thúc với một diễn biến hy hữu: Nhà thầu trúng thầu bị chấm dứt hợp đồng và công khai vi phạm.

Nguồn MSC

Hành trình từ trúng thầu đến "dấu chấm hết"

Theo Quyết định số 515/QĐ-KSBT ngày 13/03/2026 do Giám đốc Đồng Trung Kiên ký, Công ty TNHH CHANU đã trúng thầu gói thầu trên với giá 39.280.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, ngày 23/04/2026, CDC Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-KSBT về việc xử lý hành vi vi phạm Luật Đấu thầu của nhà thầu này.

Cụ thể, CDC Hải Phòng quyết định chấm dứt toàn bộ hợp đồng số HD2600052231_2603161557 đã ký ngày 16/03/2026. Đồng thời, Công ty TNHH CHANU bị công khai tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bị khóa chức năng chào giá trực tuyến trong thời hạn 06 tháng.

Góc nhìn từ chuyên gia: Bài học về năng lực nhà thầu

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Căn cứ khoản 23 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc nhà thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực thực hiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng là căn cứ xác đáng để chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 đã tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để sàng lọc các nhà thầu yếu kém. Việc áp dụng Thông tư 79/2025/TT-BTC trong việc minh bạch hóa quá trình đấu thầu buộc nhà thầu phải tuân thủ nghiêm túc các cam kết trong đơn dự thầu".

Công ty TNHH CHANU là ai? Được thành lập ngày 23/09/2016 tại Phường Diên Hồng, TP HCM, do bà Tống Ngọc Phương làm Giám đốc, Công ty TNHH CHANU được biết đến là nhà thầu "quen mặt" với 411 gói thầu đã tham gia. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu chỉ ở mức xấp xỉ 45% (trúng 187/411 gói).

Việc CDC Hải Phòng quyết liệt xử lý sai phạm không chỉ đảm bảo tính nghiêm minh của Luật Đấu thầu mà còn bảo vệ hiệu quả, chất lượng cho công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà thầu về việc phải đảm bảo năng lực thực tế, tránh tình trạng "trúng thầu rồi bỏ" hoặc không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.