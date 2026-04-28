Lộ lý do Công ty CHANU bị CDC Hải Phòng chấm dứt hợp đồng

Gói thầu "Mua sắm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong phun dịch vụ của Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Hải Phòng năm 2026" (Mã E-TBMT: IB2600073210) vừa kết thúc với một diễn biến hy hữu: Nhà thầu trúng thầu bị chấm dứt hợp đồng và công khai vi phạm.
Hành trình từ trúng thầu đến "dấu chấm hết"
Theo Quyết định số 515/QĐ-KSBT ngày 13/03/2026 do Giám đốc Đồng Trung Kiên ký, Công ty TNHH CHANU đã trúng thầu gói thầu trên với giá 39.280.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, ngày 23/04/2026, CDC Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-KSBT về việc xử lý hành vi vi phạm Luật Đấu thầu của nhà thầu này.
Cụ thể, CDC Hải Phòng quyết định chấm dứt toàn bộ hợp đồng số HD2600052231_2603161557 đã ký ngày 16/03/2026. Đồng thời, Công ty TNHH CHANU bị công khai tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bị khóa chức năng chào giá trực tuyến trong thời hạn 06 tháng.
Góc nhìn từ chuyên gia: Bài học về năng lực nhà thầu
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Căn cứ khoản 23 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc nhà thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực thực hiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng là căn cứ xác đáng để chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng".
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, Luật số 90/2025/QH15 đã tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để sàng lọc các nhà thầu yếu kém. Việc áp dụng Thông tư 79/2025/TT-BTC trong việc minh bạch hóa quá trình đấu thầu buộc nhà thầu phải tuân thủ nghiêm túc các cam kết trong đơn dự thầu".
Công ty TNHH CHANU là ai?
Được thành lập ngày 23/09/2016 tại Phường Diên Hồng, TP HCM, do bà Tống Ngọc Phương làm Giám đốc, Công ty TNHH CHANU được biết đến là nhà thầu "quen mặt" với 411 gói thầu đã tham gia. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng thầu chỉ ở mức xấp xỉ 45% (trúng 187/411 gói).
Việc CDC Hải Phòng quyết liệt xử lý sai phạm không chỉ đảm bảo tính nghiêm minh của Luật Đấu thầu mà còn bảo vệ hiệu quả, chất lượng cho công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà thầu về việc phải đảm bảo năng lực thực tế, tránh tình trạng "trúng thầu rồi bỏ" hoặc không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.
ĐẤU THẦU THUỐC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ – LÁ CHẮN BẢO VỆ NGƯỜI BỆNH
Đấu thầu trong lĩnh vực y tế được điều chỉnh bởi các quy định chuyên biệt tại Điều 55 và 56 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Các cơ sở y tế có thể lựa chọn nhà thầu theo nhiều cách thức như: Mua sắm trực tiếp thiết bị, thuê thiết bị gắn với cung cấp hóa chất (mô hình máy đặt, máy mượn), hoặc mua sắm theo số lượng dịch vụ kỹ thuật dự kiến trong tối đa 05 năm.
Đối với mua sắm khẩn cấp, Điều 23 cho phép áp dụng chỉ định thầu để duy trì hoạt động khám chữa bệnh, tránh gây nguy hại đến sức khỏe nhân dân. Quy định về ưu đãi thuốc nội tại Điều 56 cũng rất nghiêm ngặt: nếu thuốc trong nước có ít nhất 03 hãng sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn EU-GMP và kỹ thuật của Bộ Y tế thì hồ sơ mời thầu phải quy định nhà thầu chỉ được chào thuốc xuất xứ Việt Nam.
Trong năm 2026, với hệ thống hành chính mới, các gói thầu y tế cấp Tỉnh và xã được giám sát đặc biệt thông qua việc công khai chất lượng hàng hóa đã sử dụng theo Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Mọi sự cố về thuốc, vật tư y tế trong quá trình thực hiện hợp đồng đều phải được cập nhật lên hệ thống e-GP để làm căn cứ đánh giá uy tín nhà thầu trong các lần đấu thầu sau. Cơ chế này không chỉ đảm bảo hiệu quả kinh tế mà còn đảm bảo chất lượng vật tư tốt nhất cho sức khỏe cộng đồng.