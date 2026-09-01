Vì sao nhà thầu Nam Kinh bị Huế "trảm" tại dự án xử lý ô nhiễm môi trường?

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 86 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích 20ha tại xã Hương Bình (này là xã Bình Điền, TP Huế), thi công nhiều năm vẫn chưa hoàn thành. Chủ đầu tư đã ra quyết định xử phạt, chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Mới đây ngày 25/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế đã ra Quyết định số 2059/QĐ-BĐTPT Chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu số 22 dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế với lý do Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh vi phạm tiến độ thực hiện theo Hợp đồng kinh tế số 34/HĐKT ngày 29/7/2022 (bao gồm cả các Phụ lục hợp đồng đã ký).

Nguồn MSC

Được biết đây là dự án xử lý ô nhiễm môi trường được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt ngày 30/10/2017. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị (ĐTXD và PTĐT) TP Huế làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí gần 86 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích 20 héc ta tại xã Hương Bình (nay là xã Bình Điền, TP Huế) và dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Sau nhiều năm triển khai thi công, đến nay dự án này vẫn đang trong tình trạng “đắp chiếu” khi không có bóng dáng công nhân, máy móc thi công tại công trường.

Vào tháng 12/2025, Thanh tra TP Huế ban hành kết luận thanh tra chỉ rõ một số thiếu sót, vi phạm tại dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại xã Bình Điền. Cụ thể, tại gói thầu số 8 của dự án với hạng mục làm khe co, khe giãn, khe dọc của một số tuyến đường bê tông chưa đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định.

Tại gói thầu số 19 của dự án, có 3 thiết bị PCCC thuộc hạng mục PCCC đã được nghiệm thu thanh toán với số tiền bao gồm thuế GTGT là 323 triệu đồng nhưng tại thời điểm kiểm tra, các thiết bị này không có tại công trình...

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Huế kéo dài nhiều năm không hoàn thành.

Dù thời gian thi công các gói thầu tại dự án đã hết sau nhiều lần gia hạn nhưng tiến độ thi công dự án vẫn kéo dài, chưa hoàn thành, làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó, Thanh tra TP Huế đã kiến nghị Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn có liên quan rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư của toàn bộ dự án để tham mưu phương án xử lý phù hợp, tránh gây lãng phí.

Do nhà thầu thi công chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến dự án nên mới đây, vào ngày 25/8, Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTĐT TP Huế đã ra quyết định xử phạt và chấm dứt hợp đồng đối với Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Kinh. Trước đó, ngày 4/8 Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTĐT TP Huế cũng ban hành Quyết định 1876/QĐ-BĐTPT Xử phạt vi phạm tiến độ Hợp đồng kinh tế số 34/HĐKT ngày 29/7/2022 về việc thi công Gói thầu số 22 (Các hạng mục xây lắp bổ sung của giai đoạn 1 và thiết bị trạm cân) dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế với lý do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của Nhà thầu (thời gian chậm trễ 45 ngày).

Ngày 25/8, nhà thầu cũng nhận Quyết định số 2058/QĐ-BĐTPT Xử phạt vi phạm tiến độ Hợp đồng kinh tế số 34/HĐKT ngày 29/7/2022 về việc thi công Gói thầu số 22 (Các hạng mục xây lắp bổ sung của giai đoạn 1 và thiết bị trạm cân) dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế với lý do Nhà thầu thi công chậm tiến độ và không được cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn.

Tại Quyết định 2059/QĐ-BĐTPT chấm dứt hợp đồng đối với Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Kinh với lý do: Theo nội dung tại Biên bản làm việc ngày 03/8/2026 đã ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, trường hợp đến hết ngày 15/8/2026 mà Nhà thầu vẫn chưa thi công hoàn thành Gói thầu số 22, Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng và xử lý các biện pháp tiếp theo mà Nhà thầu không có quyền khiếu kiện. Thực tế, đến ngày 15/8/2026 Nhà thầu vẫn chưa thi công hoàn thành. Giá trị còn lại chưa thực hiện sau ngày 15/8/2026 là 1.605.855.000 đồng (Chi tiết có bảng xác định giá trị khối lượng công việc còn lại đính kèm). Vì vậy, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh vi phạm tiến độ thực hiện theo Hợp đồng kinh tế số 34/HĐKT ngày 29/7/2022 (bao gồm cả các Phụ lục hợp đồng đã ký).

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh có địa chỉ tại 25/185 Nguyễn Lộ Trạch, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, thành lập năm 2015, người đại diện pháp luật Ngô Thị Thanh Hằng. Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 8/2016, đến nay đã tham gia và trúng 133/230 gói, trượt 94 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 387,484 tỷ đồng (với khoảng 31,292 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó, với vai trò độc lập hơn 288,217 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 99,267 tỷ đồng.

Trước khi bị chấm dứt hợp đồng tại dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế.

Ngày 25/5/2026, nhà thầu bị xử phạt vi phạm tiến độ Hợp đồng kinh tế số 190/HĐKT ngày 11 tháng 9 năm 2025 về việc thi công Gói thầu số 10 (Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị (gắn với công trình, thiết bị nội thất)) dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường chuyên Quốc Học Huế với lý do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh chậm tiến độ đối với hạng mục Nhà số 15 so với tiến độ tại Hợp đồng kinh tế số 190/HĐKT ngày 11/9/2025.

Cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường chuyên Quốc Học Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định 1006/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 với tổng mức đầu tư 39,9 tỷ đồng. Gói thầu Gói thầu số 10: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị (gắn với công trình, thiết bị nội thất) có giá dự toán hơn 19,434 tỷ đồng (đóng/mở thầu) ngày 25/7/2025 với 2 nhà thầu tham dự. Liên danh Trường Chuyên Quốc Học Huế trúng thầu với giá hơn 16,282 tỷ đồng.