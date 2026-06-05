Vì sao Hezbollah bác thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Lebanon?

Lực lượng Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất đạt được giữa Israel và Lebanon, đồng thời yêu cầu Tel Aviv rút quân hoàn toàn khỏi Lebanon.

AP đưa tin, ngày 4/6, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất đạt được giữa Israel và Lebanon, đồng thời nhóm vũ trang này yêu cầu Tel Aviv rút quân hoàn toàn khỏi Lebanon vì giao tranh leo thang ở nước này đang cản trở những nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Thông báo của Hezbollah được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 4 người dân và một binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thiệt mạng (ở Lebanon), theo chính quyền địa phương.

Lá cờ Israel treo trên một tòa nhà bị phá hủy ở miền nam Lebanon, nhìn từ miền bắc Israel, ngày 4/6/2026. Ảnh: AP/Ariel Schalit.

Trong một tuyên bố bằng văn bản được đọc trên truyền hình, lãnh đạo Hezbollah, Naim Kassem, cho rằng cuộc đàm phán (giữa Israel và Lebanon) là "vô lý và xúc phạm". Theo ông Kassem, yêu cầu trong thỏa thuận về việc lực lượng Hezbollah phải rời khỏi miền nam Lebanon sẽ đồng nghĩa với "sự đầu hàng, thất bại và kẻ thù đạt được mục tiêu".

"Điều chúng tôi quan tâm là chấm dứt hành động gây hấn, ngừng bắn và việc Israel rút quân. Chừng nào các ngôi làng của chúng tôi chưa được an toàn và người dân của chúng tôi vẫn bị sát hại, thì miền Bắc Israel sẽ không được an toàn", ông Kassem nói, nhấn mạnh rằng Hezbollah chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc ngừng chiến đấu.

Sau tuyên bố của ông Kassem, còi báo động máy bay không người lái đã vang lên ở một số cộng đồng biên giới phía bắc Israel, bao gồm cả Shlomi - nơi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và một số Bộ trưởng đã gặp gỡ các quan chức địa phương. Truyền thông Israel đưa tin rằng Thủ tướng Netanyahu đã rời khỏi đây một thời gian ngắn trước khi còi báo động vang lên.

Quân đội Israel sau đó cho biết còi báo động được kích hoạt do các nỗ lực đánh chặn một số máy bay không người lái gần các binh sĩ ở miền nam Lebanon. Không có thương vong nào được báo cáo.

Tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ngày 4/6 thừa nhận rằng cuộc chiến đang diễn ra gây căng thẳng cho các thị trấn phía bắc Israel vốn đang sống dưới mối đe dọa từ hỏa lực của lực lượng Hezbollah.

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