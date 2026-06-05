Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Vì sao Hezbollah bác thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Lebanon?

Lực lượng Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất đạt được giữa Israel và Lebanon, đồng thời yêu cầu Tel Aviv rút quân hoàn toàn khỏi Lebanon.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngày 4/6, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất đạt được giữa Israel và Lebanon, đồng thời nhóm vũ trang này yêu cầu Tel Aviv rút quân hoàn toàn khỏi Lebanon vì giao tranh leo thang ở nước này đang cản trở những nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Thông báo của Hezbollah được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 4 người dân và một binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thiệt mạng (ở Lebanon), theo chính quyền địa phương.

apisraellebanon.jpg
Lá cờ Israel treo trên một tòa nhà bị phá hủy ở miền nam Lebanon, nhìn từ miền bắc Israel, ngày 4/6/2026. Ảnh: AP/Ariel Schalit.

Trong một tuyên bố bằng văn bản được đọc trên truyền hình, lãnh đạo Hezbollah, Naim Kassem, cho rằng cuộc đàm phán (giữa Israel và Lebanon) là "vô lý và xúc phạm". Theo ông Kassem, yêu cầu trong thỏa thuận về việc lực lượng Hezbollah phải rời khỏi miền nam Lebanon sẽ đồng nghĩa với "sự đầu hàng, thất bại và kẻ thù đạt được mục tiêu".

"Điều chúng tôi quan tâm là chấm dứt hành động gây hấn, ngừng bắn và việc Israel rút quân. Chừng nào các ngôi làng của chúng tôi chưa được an toàn và người dân của chúng tôi vẫn bị sát hại, thì miền Bắc Israel sẽ không được an toàn", ông Kassem nói, nhấn mạnh rằng Hezbollah chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc ngừng chiến đấu.

Sau tuyên bố của ông Kassem, còi báo động máy bay không người lái đã vang lên ở một số cộng đồng biên giới phía bắc Israel, bao gồm cả Shlomi - nơi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và một số Bộ trưởng đã gặp gỡ các quan chức địa phương. Truyền thông Israel đưa tin rằng Thủ tướng Netanyahu đã rời khỏi đây một thời gian ngắn trước khi còi báo động vang lên.

Quân đội Israel sau đó cho biết còi báo động được kích hoạt do các nỗ lực đánh chặn một số máy bay không người lái gần các binh sĩ ở miền nam Lebanon. Không có thương vong nào được báo cáo.

Tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ngày 4/6 thừa nhận rằng cuộc chiến đang diễn ra gây căng thẳng cho các thị trấn phía bắc Israel vốn đang sống dưới mối đe dọa từ hỏa lực của lực lượng Hezbollah.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel tấn công ở Dải Gaza trước đó

Nguồn video: VTV
#thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Lebanon #ngừng bắn Israel - Lebanon #lực lượng Hezbollah #xung đột Israel - Hezbollah #Israel

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Israel không kích miền Nam Lebanon, 11 người thiệt mạng

Cuộc không kích mới đây của Israel vào miền Nam Lebanon đã khiến 11 người thiệt mạng trong một ngày.

AP đưa tin, hãng thông tấn nhà nước Lebanon cho biết, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào miền Nam Lebanon hôm 2/6, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có một người đàn ông cùng con trai và con gái của ông.

"Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel đã nhắm trúng một chiếc xe trên con đường nối thị trấn Marjayoun ở phía nam với thành phố Nabatiyeh, khiến James Karam, một nha sĩ đến từ thị trấn Qlayaa gần đó, cùng con gái và con trai của ông thiệt mạng", hãng thông tấn nhà nước Lebanon cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói Israel cản trở cuộc đàm phán hòa bình với Iran

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đợt tấn công của Israel vào Lebanon đang cản trở cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

AP đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 3/6, Tổng thống Trump thừa nhận đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bày tỏ sự lo ngại rằng việc Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon đang cản trở cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng khẳng định rằng mối quan hệ của ông với Thủ tướng Netanyahu vẫn vững chắc và họ có sự kết nối.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tổng thống Trump nói Israel và Hezbollah nhất trí ngừng giao tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và lực lượng Hezbollah đã nhất trí ngừng các cuộc giao tranh.

AP đưa tin, sau khi điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và liên lạc với lực lượng Hezbollah thông qua trung gian hòa giải, Tổng thống Trump ngày 1/6 cho biết, Israel và lực lượng Hezbollah đã nhất trí ngừng các cuộc giao tranh.

Tổng thống Trump thông báo về diễn biến này trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng sẽ không có binh sĩ Israel nào "đến Beirut" và những người đang trên đường đến đó "đã bị chặn lại".

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới