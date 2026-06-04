Tổng thống Trump nói Israel cản trở cuộc đàm phán hòa bình với Iran

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đợt tấn công của Israel vào Lebanon đang cản trở cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

AP đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 3/6, Tổng thống Trump thừa nhận đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bày tỏ sự lo ngại rằng việc Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon đang cản trở cuộc đàm phán hòa bình với Iran.

Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng khẳng định rằng mối quan hệ của ông với Thủ tướng Netanyahu vẫn vững chắc và họ có sự kết nối.

“Chúng tôi đã hợp tác rất tốt. Tôi làm việc rất ăn ý với Thủ tướng Netanyahu”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Được biết, các cuộc không kích của Israel vào miền nam Lebanon vẫn tiếp diễn, đặc biệt là tại thành phố Tyre và Nabatiyeh vốn bị tàn phá nặng nề. Hai cuộc không kích đêm 2/6 gần Tyre, một thành phố ven biển, đã khiến 4 người Syria và 2 người Palestine thiệt mạng.

Trong diễn biến liên quan, ngày đàm phán thứ hai giữa Israel và Lebanon đã diễn ra tại Washington, Mỹ, hôm 3/6. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông hy vọng vòng đàm phán chính trị cấp cao mới nhất giữa Israel và Lebanon này sẽ dẫn đến một tuyên bố chung về việc chấm dứt xung đột.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó thông báo đã có tiến triển trong ngày đàm phán đầu tiên hôm 2/6. Lebanon hy vọng sẽ mở rộng phạm vi thỏa thuận ngừng bắn, bao trùm toàn bộ đất nước. Trong khi đó, Israel muốn giải giáp lực lượng Hezbollah ngay lập tức trước khi quân đội Israel chấm dứt các hoạt động tại Lebanon và rút quân khỏi hàng chục làng mạc và thị trấn.

Cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah, lực lượng không tham gia đàm phán, đã trở thành một điểm vướng mắc lớn trong nỗ lực chấm dứt chiến sự ở Iran. Cuộc thảo luận hôm 3/6 là cuộc gặp thứ tư giữa đại diện Israel và Lebanon, diễn ra sau cuộc họp tập trung vào các vấn đề an ninh được tổ chức tại Lầu Năm Góc hôm 29/5.

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