Israel không kích miền Nam Lebanon, 11 người thiệt mạng

Cuộc không kích mới đây của Israel vào miền Nam Lebanon đã khiến 11 người thiệt mạng trong một ngày.

AP đưa tin, hãng thông tấn nhà nước Lebanon cho biết, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào miền Nam Lebanon hôm 2/6, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có một người đàn ông cùng con trai và con gái của ông.

"Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel đã nhắm trúng một chiếc xe trên con đường nối thị trấn Marjayoun ở phía nam với thành phố Nabatiyeh, khiến James Karam, một nha sĩ đến từ thị trấn Qlayaa gần đó, cùng con gái và con trai của ông thiệt mạng", hãng thông tấn nhà nước Lebanon cho biết.

Quân đội Lebanon cho biết, hai binh sĩ bị thương nhẹ khi một máy bay không người lái khác nhắm mục tiêu vào họ trên một con đường ở ngoại ô thành phố.

"Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã giết chết 2 người Syria đang làm việc tại một vườn ươm cây ở làng Jibchit và 2 người ở làng Toul gần đó. Một cuộc tấn công khác đã đánh trúng một chiếc xe gần làng Harouf, khiến 1 người thiệt mạng. Ngoài ra, hai cuộc không kích khác vào miền Nam Lebanon đã khiến 3 người thiệt mạng", hãng thông tấn đưa tin.

Bên trong Bệnh viện Jabal Amel ở Lebanon bị hư hại sau cuộc không kích của Israel ngày 1/6/2026. Ảnh: AP.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đã đồng ý ngừng bắn.

Hezbollah đã phóng hàng chục quả đạn pháo và máy bay không người lái về phía binh sĩ Israel ở miền Nam Lebanon và các thành phố, thị trấn của Israel trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, lực lượng này được cho là không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào Israel sau tuyên bố của ông Trump.

Các cuộc tấn công diễn ra - bất chấp tuyên bố của ông Trump và thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Israel và Lebanon từ tháng Tư - đang làm trầm trọng thêm tình trạng người dân di dời vì xung đột ở Lebanon. Đây cũng là điểm vướng mắc chính trong cuộc đàm phán nhằm gia hạn thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon bắt đầu tại Washington, Mỹ, hôm 2/6, nơi các nhà đàm phán Lebanon sẽ tìm kiếm một lệnh ngừng bắn toàn diện nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Các cuộc đàm phán bắt đầu từ tháng Tư và là cuộc đàm phán đầu tiên trong hơn 3 thập kỷ giữa hai nước vốn không có quan hệ ngoại giao chính thức.

"Đàm phán là lựa chọn phù hợp nhất đối với Lebanon và người dân Lebanon. Đó là con đường ngắn nhất để chấm dứt sự chiếm đóng và cho phép người dân của chúng ta ở miền nam trở về các thành phố và làng mạc", Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam nói.

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