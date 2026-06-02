Tổng thống Trump nói Israel và Hezbollah nhất trí ngừng giao tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và lực lượng Hezbollah đã nhất trí ngừng các cuộc giao tranh.

AP đưa tin, sau khi điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và liên lạc với lực lượng Hezbollah thông qua trung gian hòa giải, Tổng thống Trump ngày 1/6 cho biết, Israel và lực lượng Hezbollah đã nhất trí ngừng các cuộc giao tranh.

Tổng thống Trump thông báo về diễn biến này trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng sẽ không có binh sĩ Israel nào "đến Beirut" và những người đang trên đường đến đó "đã bị chặn lại".

Theo Tổng thống Trump, lực lượng Hezbollah cũng đã "đồng ý rằng mọi hoạt động bắn phá sẽ chấm dứt. Israel sẽ không tấn công họ và họ sẽ không tấn công Israel".

Thủ tướng Netanyahu xác nhận cuộc điện đàm với Tổng thống Trump nhưng cho rằng đó là một lời cảnh báo. Nhà lãnh đạo Israel cho biết ông đã nói với Tổng thống Trump rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu ở Beirut, thủ đô của Lebanon, nếu các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah không dừng lại.

Thủ tướng Netanyahu nói thêm rằng quân đội Israel sẽ tiếp tục "hoạt động theo kế hoạch" ở miền Nam Lebanon.

Hiện chưa có thông tin nào ngay lập tức từ phía lực lượng Hezbollah.

Hai bên tuân thủ lệnh ngừng bắn đạt được từ giữa tháng Tư, nhưng Hezbollah đã nối lại các cuộc tấn công sau đợt không kích của Israel vào Lebanon mà Israel cho là "tự vệ". Cuộc giao tranh này cũng là trở ngại lớn đối với thỏa thuận đang được hình thành nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Tehran muốn bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm cả việc ngừng giao tranh ở Lebanon.

Theo tuyên bố từ Đại sứ quán Lebanon tại Mỹ, Hezbollah đã chấp thuận đối với đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng Israel sẽ không tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut và Hezbollah sẽ không tấn công miền bắc Israel.

Các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon dự kiến ​​diễn ra vào ngày 2 và 3/6 tại Washington (Mỹ), nơi các nhà đàm phán Lebanon hy vọng sẽ mở rộng phạm vi khu vực sẽ không bị tấn công trong nước khi họ tìm kiếm một lệnh ngừng bắn hoàn toàn.

