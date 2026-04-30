Bạn đọc - Phản biện

Vì sao Công ty TNHH MTV Y dược Hoàng Gia bị xử phạt vẫn tiếp tục vi phạm?

Công ty Y Dược Hoàng Gia bị phạt 84 triệu đồng và tước giấy phép 2 tháng do vi phạm trong lĩnh vực y tế. Đây không phải là lần đầu doanh nghiệp này bị xử phạt.

Bình Nguyên

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn

Sở Y tế TP HCM vừa công khai xử phạt loạt đơn vị vi phạm trong lĩnh vực y tế. Đáng chú ý, Công ty TNHH MTV Y dược Hoàng Gia (địa chỉ 161 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, nay là phường Bến Thành, TP HCM) bị phạt 84 triệu đồng. Do Công ty này đã cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu theo quy định. Bên cạnh đó, cơ sở còn có hành vi lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật. Ngoài xử phạt hành chính, cơ sở này bị tước giấy phép hoạt động 2 tháng, đồng thời người chịu trách nhiệm chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề 1 tháng.

1.jpg
Sở Y tế TP HCM công khai quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Y Dược Hoàng Gia. Ảnh chụp màn hình

Cũng tại địa chỉ này, ông Lê Nguyên Khánh bị phạt 2 triệu đồng. Theo quyết định số 1789/QĐ-XPHC mới ban hành, Công ty TNHH MTV Y Dược Hoàng Gia bị xử phạt tổng cộng 84 triệu đồng.

Y dược Hoàng Gia từng bị xử phạt vì dính loạt sai phạm

Đáng nói, đây không phải lần đầu Công ty TNHH MTV Y dược Hoàng Gia bị xử phạt. Trước đó vào tháng 3/2025, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV Y dược Hoàng Gia.

Theo Thanh tra Sở Y tế, Công ty TNHH MTV Y dược Hoàng Gia đã có các hành vi vi phạm: Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác; không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện.

Thông tin xử phạt Công ty TNHH MTV Y Dược Hoàng Gia của Thanh tra Sở Y tế TP HCM hồi tháng 3/2025. Ảnh chụp màn hình

Với loạt vi phạm trên, Công ty TNHH MTV Y dược Hoàng Gia bị xử phạt 68 triệu đồng; bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong 2 tháng; bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng; buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm. Cũng tại cơ sở, ông N.T.T. bị xử phạt 2 triệu đồng vì lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu; bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi có nhu cầu khám chữa bệnh hoặc thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ, người dân cần cẩn trọng kiểm tra giấy phép hoạt động và phạm vi chuyên môn của cơ sở trên cổng thông tin của Sở Y tế. Tránh sử dụng dịch vụ tại các đơn vị đang trong thời gian bị tước giấy phép để đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi pháp lý.

Bạn đọc - Phản biện

