Vì sao chủ xe 96 lần vi phạm không nộp phạt sớm để tiền phạt lên 474,6 triệu?

Xe ô tô 96 lần vi phạm đã được mua bán qua nhiều chủ nhưng chưa làm thủ tục sang tên, khiến thông tin người đang sở hữu, sử dụng xe không trùng khớp.

Liên quan trường hợp ô tô biển số 29A-647.XX bị hệ thống camera ghi nhận 96 lần vi phạm giao thông, tổng số tiền phạt 474,6 triệu đồng, một vấn đề được nhiều người quan tâm là vì sao chủ xe không nhận được thông báo sớm để kịp thời xử lý, tránh việc số tiền phạt dồn lên rất lớn.

Làm rõ người mua, người bán và chủ phương tiện

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nguyên nhân liên quan đến việc chiếc xe đã được mua bán qua nhiều người nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ.

Do thông tin đăng ký phương tiện chưa được cập nhật theo người sở hữu, sử dụng xe thực tế, việc gửi thông báo vi phạm theo thông tin đăng ký có thể không đến đúng người đang quản lý, sử dụng phương tiện và thực hiện các hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng sau khi xác định phương tiện có nhiều vi phạm qua hệ thống camera đã tiến hành xác minh, mời làm việc với người đứng tên phương tiện, người đang sở hữu xe để xác minh quá trình mua bán, quản lý và sử dụng phương tiện.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ phương tiện 29A-647.XX.

Qua làm việc, các bên đã thừa nhận việc mua bán phương tiện cũng như các hành vi vi phạm giao thông được hệ thống camera ghi nhận.

Ngày 12/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Minh B (SN 1979, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ), chủ sở hữu xe ô tô biển số 29A-647.XX.

Theo dữ liệu từ hệ thống camera giám sát AI, phương tiện này có 96 lần vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ngoài các lỗi vi phạm được camera ghi nhận, lực lượng CSGT còn xác định 3 hành vi vi phạm khác gồm không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 474,6 triệu đồng.

Trước đó, trong danh sách phương tiện vi phạm tháng 7/2026 được Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ công khai, xe 29A-647.XX đã bị hệ thống camera ghi nhận 20 lần chạy quá tốc độ trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Theo dữ liệu công khai, tuyến đường này có tốc độ tối đa cho phép 50 km/giờ. Trong 20 lần vi phạm, phương tiện có 2 lần chạy quá tốc độ từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ; 14 lần từ 10 km/giờ đến 20 km/giờ và 4 lần từ trên 20 km/giờ đến 35 km/giờ.

Khuyến cáo người mua bán xe phải sang tên

Từ trường hợp trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi mua bán phương tiện cần thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ theo đúng quy định.

Việc không sang tên không chỉ khiến thông tin quản lý phương tiện không được cập nhật theo người sở hữu, sử dụng thực tế mà còn có thể dẫn đến khó khăn trong quá trình xác minh, thông báo và xử lý các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera.

Hệ thống camera giao thông ở Phú Thọ hoạt động hiệu quả.

Người dân khi bán xe cũng cần thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan để tránh trường hợp phương tiện đã chuyển giao cho người khác nhưng mình vẫn là người đứng tên trên hệ thống đăng ký.

Trường hợp xe đã qua mua bán nhưng chưa sang tên, khi phát sinh vi phạm, cơ quan chức năng phải xác minh quá trình mua bán, người sở hữu và người trực tiếp sử dụng phương tiện để làm rõ trách nhiệm.

Vụ việc cũng là lời nhắc đối với người dân khi mua bán ô tô, xe máy: mua bán xong cần sang tên đổi chủ, tránh để thông tin trên giấy đăng ký không trùng với người thực tế sở hữu, sử dụng phương tiện và phát sinh những rắc rối tương tự.

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