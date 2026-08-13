Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nghệ An tổ chức chuỗi sự kiện lớn chào mừng Quốc khánh

Ngày 19/8, Nghệ An sẽ tổ chức khởi công 3 dự án trọng điểm, cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thanh Hà

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 749/KH-UBND ngày 12/8/2026 về tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong đó có lễ khởi công 3 dự án trọng điểm cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

uploaded-1731472557874684238580.jpg
Nghệ An tổ chức chuỗi sự kiện lớn với lễ khởi công 3 dự án trọng điểm, Carnival, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa trong hai ngày 18–19/8. (nguồn internet)

Theo kế hoạch, sáng 19/8, tỉnh tổ chức lễ khởi công kỹ thuật Dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise tại khối Tân Thành, phường Tân Mai và Dự án Nhà máy điện rác Nghệ An tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc. Chiều cùng ngày diễn ra lễ khởi công Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh tại khu đất Bùng Binh Hải Quan, phường Trường Vinh.

Bên cạnh các lễ khởi công, Carnival “Ánh dương bất tận” được tổ chức từ 17h đến 18h45 ngày 18 và 19/8 trên tuyến đường Trường Thi. Tối 19/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Nghệ An - Nơi ánh dương bừng sáng” và bắn pháo hoa, từ 20h10 đến 22h.

1786609930705-844070747894810796-2013017596879290869-a27b2ba29bbe1b0866f5f3d696c850b9.jpg
Tối 19/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Nghệ An - Nơi ánh dương bừng sáng” và bắn pháo hoa.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, chuỗi sự kiện nhằm tạo không khí phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết, đổi mới; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sức hấp dẫn đầu tư của tỉnh. Việc triển khai 3 dự án trọng điểm được kỳ vọng góp phần phát triển hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ.

UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và địa phương, yêu cầu bảo đảm các sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn và hiệu quả.

Mời quý độc giả xem video: Vốn đầu tư công bị chậm tiến độ, Bộ Tài chính tung chiêu mạnh tay chấm điểm từ tháng 10.
#Nghệ An #cách mạng Tháng Tám #Quốc khánh #dự án #trọng điểm #pháo hoa

Bài liên quan

Xã hội

Các đoàn diễu binh đi giữa tiếng hò reo, cổ vũ của nhân dân

Sau khi hoàn thành màn diễu binh diễu hành qua lễ đài, các khối diễu binh và khí tài đã đi qua các con phố nơi người dân đang mong chờ.

Sau khi hoàn thành màn diễu binh diễu hành qua lễ đài, các khối diễu binh và khí tài đã đi qua các con phố giữa tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.

Khối xe quân kỳ đi qua Tràng Thi trong sự reo hò của người dân. Video do
﻿PV Mai Loan thực hiện.
Xem chi tiết

Xã hội

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là điểm cầu Lễ khánh thành 250 dự án toàn quốc

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là điểm cầu trực tiếp trong Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên toàn quốc diễn ra vào sáng 19/8.

Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ở phường Vinh Hưng vừa được Thủ tướng Chính phủ chọn làm điểm cầu trực tiếp trong Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm, tiêu biểu trên toàn quốc, dự kiến diễn ra sáng 19/8.

Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, là sự kiện chính trị - kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

UBND TP Hà Nội dự kiến tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

phaohoa1-3198-1549169153-1.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Ngày 9/8, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Kinh Bắc Thăng Long tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án CC và CNCH và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại Toà nhà Kinh Bắc Thăng Long.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Thực tập phương án cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Kinh Bắc Thăng Long

Ngày 9/8, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Kinh Bắc Thăng Long tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án CC và CNCH và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại Toà nhà Kinh Bắc Thăng Long.