Nghệ An tổ chức chuỗi sự kiện lớn chào mừng Quốc khánh

Ngày 19/8, Nghệ An sẽ tổ chức khởi công 3 dự án trọng điểm, cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 749/KH-UBND ngày 12/8/2026 về tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong đó có lễ khởi công 3 dự án trọng điểm cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Nghệ An tổ chức chuỗi sự kiện lớn với lễ khởi công 3 dự án trọng điểm, Carnival, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa trong hai ngày 18–19/8. (nguồn internet)



Theo kế hoạch, sáng 19/8, tỉnh tổ chức lễ khởi công kỹ thuật Dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise tại khối Tân Thành, phường Tân Mai và Dự án Nhà máy điện rác Nghệ An tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc. Chiều cùng ngày diễn ra lễ khởi công Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh tại khu đất Bùng Binh Hải Quan, phường Trường Vinh.

Bên cạnh các lễ khởi công, Carnival “Ánh dương bất tận” được tổ chức từ 17h đến 18h45 ngày 18 và 19/8 trên tuyến đường Trường Thi. Tối 19/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Nghệ An - Nơi ánh dương bừng sáng” và bắn pháo hoa, từ 20h10 đến 22h.

Tối 19/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Nghệ An - Nơi ánh dương bừng sáng” và bắn pháo hoa.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, chuỗi sự kiện nhằm tạo không khí phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết, đổi mới; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sức hấp dẫn đầu tư của tỉnh. Việc triển khai 3 dự án trọng điểm được kỳ vọng góp phần phát triển hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ.

UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và địa phương, yêu cầu bảo đảm các sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn và hiệu quả.