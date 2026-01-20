Xuân Bắc - Vân Dung đăng ảnh cũ, khán giả bồi hồi nhớ Táo quân

Hà Nội

Các nghệ sĩ: Xuân Bắc, Vân Dung liên tục đăng tải hình ảnh hậu trường Táo quân các năm trước sau thông tin không có Táo quân 2026.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, trên trang cá nhân, Vân Dung cho biết, đối với cô, Táo quân năm nào cũng hay. Cô viết: "Thực ra, Táo quân hay nhất chính là… năm nào mình cũng được ngồi quây quần sum họp bên gia đình, vừa nhâm nhi đồ ăn vừa cười rũ rượi trước màn hình TV, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi, chứ đâu cần gì hơn". Ảnh: FB Vân Dung.
Đăng ảnh cũ khi tập luyện Táo quân, Vân Dung bày tỏ: "Trong vô vàn chiếc cúp lấp lánh trên sân khấu, chỉ có một chiếc cúp không thể trưng bày, không thể đánh bóng, cũng chẳng thể đem đi khoe… nhưng lại quý giá nhất: cúp trong lòng người hâm mộ. Đó là chiếc cúp được trao bằng tiếng reo vang, bằng những nụ cười tươi rói của khán giả, bằng niềm tự hào không cần lý do". Ảnh: FB Vân Dung.
Chia sẻ hình ảnh bên Xuân Bắc và Công Lý ở Táo quân các mùa trước, Vân Dung cho biết: "Tết không Táo quân thì thiếu đi một gia vị đặc biệt, nhưng nồi lẩu cuộc đời vẫn sôi sùng sục, vẫn chua cay mặn ngọt đủ cả – chỉ là thiếu một chút 'hoài niệm' quen thuộc khiến ta vừa tiếc nuối, vừa bật cười, vậy thôi ạ". Ảnh: FB Vân Dung.
Vân Dung làm thơ khi đăng tải hình ảnh bên Thảo Vân - người dẫn chương trình quen thuộc của Táo quân. "Chúng em là Thảo Vân Dung/Táo quân là cả thanh xuân/ Là miền ký ức một phần trong em/ Ngọt ngào như một que kem/Chua cay thâm thúy như kèm mắm tôm/ Tập luyện vất vả sớm hôm/Anh em nghệ sĩ cứ ôm nhau cười", Vân Dung viết. Ảnh: FB Vân Dung.
Nghệ sĩ Xuân Bắc cũng hoài niệm về Táo quân. Anh viết: "Tầm này ngày xưa đây các bác ạ. Người ta om trám, om dưa, om cá. Em thì om táo". Ảnh: FB Xuân Bắc.
Đăng tải hình ảnh hài hước của bản thân cùng Công Lý, Quốc Khánh, Xuân Bắc viết: "Có vẻ nó chỉ đơn giản với anh Hoàng còn lại với anh em tôi về cơ bản là không hề dễ nuốt". Ảnh: FB Xuân Bắc.
Trong Táo quân, Quốc Khánh đóng vai Ngọc Hoàng, Xuân Bắc vào vai Nam Tào, còn Công Lý đảm nhận vai Bắc Đẩu. Ảnh: FB Xuân Bắc.
Nghệ sĩ Chí Trung (thứ hai bên phải) cũng hoài niệm Táo quân. Anh đăng tải hình ảnh bên Quang Thắng, Vân Dung và Tự Long. Ảnh: FB Chí Trung.
