Vân Dung mở rộng dấu ấn trên màn ảnh rộng

Ngày 29/7, ê-kíp "Án mạng karaoke" tung first look dài 59 giây, hé lộ những hình ảnh đầu tiên về nhân vật bà Thủy do nghệ sĩ Vân Dung đảm nhận.

Theo Gia đình và Xã hội, bà Thủy là người đam mê hát karaoke đến mức có thể hát cả ngày lẫn đêm. Chính sở thích này lại trở thành nguồn cơn của vụ án mạng xảy ra ngay trong ngày đầu tiên nhân vật tham gia chuyến đi chữa lành. Đoạn giới thiệu cũng hé lộ hiện trường với nhiều nghi phạm đều có động cơ.

Tạo hình của Vân Dung trong phim mới. Ảnh: Tiền Phong.

Giám đốc sản xuất Mai Bảo Ngọc chia sẻ, ngay từ khi phát triển kịch bản, ê-kíp đã nghĩ đến Vân Dung cho vai diễn này vì tin rằng nữ nghệ sĩ có thể cân bằng giữa khả năng gây cười và chiều sâu diễn xuất.

"Chị sở hữu khả năng diễn hài bậc thầy, nhưng đồng thời cũng có nội lực diễn xuất rất lớn để tạo nên một nhân vật vừa khiến khán giả bật cười, vừa đủ sức dẫn dắt toàn bộ câu chuyện của một vụ án mạng.

Với tôi, chị Vân Dung thực sự là một "bảo chứng diễn xuất". Sự chuyên nghiệp, khả năng xử lý tâm lý nhân vật và cảm giác nhịp điệu trong từng phân cảnh của chị là điều không phải diễn viên nào cũng có”, giám đốc sản xuất Mai Bảo Ngọc cho biết.

Trước "Án mạng karaoke", Vân Dung xuất hiện trong "Quỷ nhập tràng 2" (2026). Bộ phim có doanh thu khoảng 134 tỷ đồng. Chia sẻ với Tiền Phong, nữ nghệ sĩ cho biết, cô nhận lời tham gia phần hai gần như ngay khi được mời vì tin tưởng ê-kíp từng hợp tác ở phần đầu. Vân Dung cũng chia sẻ bản thân luôn sẵn sàng tham gia những dự án điện ảnh có kịch bản hấp dẫn, bất kể vai chính hay vai phụ.

Trước đó, "Quỷ nhập tràng" (2025) có sự tham gia diễn xuất của Vân Dung vượt mốc 150 tỷ đồng doanh thu.

Vân Dung tham gia "Quỷ nhập tràng 2". Ảnh: Tiền Phong.

Đáng chú ý, năm 2023, Vân Dung lần đầu đóng phim điện ảnh khi tham gia phim “Quỷ cẩu”. Trong phim, cô vào vai bà Thúy, người phụ nữ có tính cách đanh đá nhưng ẩn chứa nhiều góc khuất. Tác phẩm có doanh thu khoảng 109 tỷ đồng.

Trả lời VOV, Vân Dung cho biết cô từng bất ngờ khi được mời đóng phim kinh dị vì khán giả vốn quen với hình ảnh diễn viên hài. Trong quá trình ghi hình, đạo diễn nhiều lần nhắc cô tiết chế các mảng miếng gây cười để phù hợp với không khí của bộ phim.

Nữ nghệ sĩ hài hước nói: "Chắc vì xấu quá nên mới được mời đóng phim kinh dị", đồng thời cho biết đồng nghiệp còn đùa rằng cô không cần hóa trang khi vào vai ma.

Vân Dung trong phim "Quỷ cẩu". Ảnh: VOV.

Trước khi ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng, Vân Dung đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Cô là gương mặt quen thuộc của sân khấu, phim truyền hình và được nhiều khán giả yêu mến qua loạt vai hài, đặc biệt là vai Táo Y tế trong chương trình "Táo Quân".

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