Va chạm giao thông, nam thanh niên dùng dao đâm nạn nhân rồi bỏ trốn

Sau khi xảy ra va chạm giao thông với một nam thanh niên, hai bên cãi chửi nhau, Tú lấy dao đâm 1 phát vào tay và 1 phát vào đùi nam thanh niên kia rồi bỏ đi.

Ngày 10/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động thành công 1 đối tượng truy nã ra đầu thú. Theo hồ sơ, ngày 17/10/2024, Nguyễn Văn Tú (SN: 1999, thường trú tại: xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên) có va chạm giao thông với một nam thanh niên tại đường Đại Từ, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Tú.

Sau đó, hai bên cãi chửi nhau, Tú lấy dao đâm 1 phát vào tay và 1 phát vào đùi nam thanh niên kia rồi bỏ đi. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 4/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tú về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ đi, không có mặt tại địa phương. Ngày 12/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Thanh Liệt đã phát hiện Tú có mặt trên địa bàn phường. Ngày 06/09/2025, Công an phường Thanh Liệt đã vận động đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện Công an phường Thanh Liệt đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng