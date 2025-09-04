Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ đối tượng đâm bạn trọng thương rồi dùng dao cố thủ ở Ninh Bình

Do có mâu thuẫn với nhau, đối tượng Đỗ Đức Minh dùng dao bầu đâm anh N.Đ.T bị thương rồi cố thủ nhiều tiếng trong nhà.

Gia Đạt

Ngày 4/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an phường Đồng Văn và các đơn vị có liên quan vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Đức Minh (sinh năm 1996, trú tại phường Đồng Văn) có hành vi cố ý gây thương tích.

cong-an-tinh-ninh-bi.jpg
Đối tượng Đỗ Đức Minh tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 18h ngày 3/9, do có mâu thuẫn với anh N.Đ.T (sinh năm 1992, ở phường Đồng Văn; là bạn cùng chơi Game online), Đỗ Đức Minh đã mang theo dao (loại dao bầu) đến nhà anh N.Đ.T. Sau đó, Minh dùng dao đâm vào vai phải của anh T khiến anh này bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Gây án xong, Minh chạy về nhà dùng dao cố thủ trên tầng 2.

Mặc dù, các lực lượng đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú nhưng Đỗ Đức Minh vẫn dùng dao cố thủ trong nhà.

Sau 3 giờ, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Đỗ Đức Minh, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt và nhân dân. Tại cơ quan công an, Đỗ Đức Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
