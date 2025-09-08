Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đã bắt giữ được nghi phạm đâm Thiếu tá công an ở Đắk Lắk tử vong

Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) bị một người đàn ông đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Nguyễn Tâm

Ngày 8/9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm đâm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, khiến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm được xác định là N.V.T. (30 tuổi, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng 4 cán bộ, chiến sĩ công an truy tìm đối tượng N.V.T..

T. được xác định có liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích cho bà K. (35 tuổi, chị dâu của T.) vào đêm 7/9.

Khoảng 10h30 ngày 8/9, khi thấy lực lượng của tổ công tác tới khu vực gần nhà mình, T. vội vàng bỏ chạy.

Trước sự việc, lực lượng công an đuổi theo đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc và bị mất dấu vết của đối tượng. Tổ công tác đã chia nhau thành nhiều hướng để tìm đối tượng.

Khoảng 11h cùng ngày, một cán bộ công an phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng để truy bắt đối tượng gây án.

#Đắk Lắk #Thiếu tá #công an #truy tìm nghi phạm

Bài liên quan

Xã hội

Hai trẻ tử vong ở Hưng Yên, nghi phạm sát hại là bà nội

Do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H đã tử vong; bà Vân bị thương.

Tối 31/8, liên quan vụ phát hiện thi thể 2 cháu bé ở sông và phòng trọ trên địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra ngày 31/8/2025 tại xã Như Quỳnh.

capture.png
Khu vực phát hiện thi thể cháu N.M.K.
Xem chi tiết

Xã hội

Truy tìm nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa phát lệnh truy tìm đối tượng được xác định đã nhận một trang mạng cá độ bóng đá từ thành viên trong đường dây cá độ hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 31/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy tìm đối với Bùi Thái Cảm (SN 1990, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) để điều tra liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, xảy ra tháng 7/2024 do Trần Minh Quang (SN 1978), trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu.

img-9183-1109.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thái Cảm để phục vụ công tác điều tra.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt “nóng” nhóm nghi phạm giết người ở Quảng Trị

Sau khi gây án, nhóm đối tượng trốn khỏi hiện trường, giấu hai xe máy vào lòng cống thoát nước và mang súng đến giấu tại nhà một người dân trong thôn.

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt và Hồ Văn Phú, cùng trú tại xã Hiếu Giang, để điều tra về hành vi Giết người và Che giấu tội phạm.

Trước đó, khoảng 19h ngày 25/8, trước khi đi chơi tại quốc lộ 9, Hồ Quang Đạt đưa một khẩu súng ngắn cho Hồ Ngọc Văn. Nhóm 4 người đi hai xe máy đến thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp thì dừng lại bên lề đường để sử dụng điện thoại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới