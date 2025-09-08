Đã bắt giữ được nghi phạm đâm Thiếu tá công an ở Đắk Lắk tử vong

Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) bị một người đàn ông đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 8/9, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm đâm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, khiến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm được xác định là N.V.T. (30 tuổi, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh cùng 4 cán bộ, chiến sĩ công an truy tìm đối tượng N.V.T..

T. được xác định có liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích cho bà K. (35 tuổi, chị dâu của T.) vào đêm 7/9.

Khoảng 10h30 ngày 8/9, khi thấy lực lượng của tổ công tác tới khu vực gần nhà mình, T. vội vàng bỏ chạy.

Trước sự việc, lực lượng công an đuổi theo đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc và bị mất dấu vết của đối tượng. Tổ công tác đã chia nhau thành nhiều hướng để tìm đối tượng.

Khoảng 11h cùng ngày, một cán bộ công an phát hiện Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng để truy bắt đối tượng gây án.