Xã hội

Bắt người đàn ông dùng dao đâm anh vợ trọng thương ở Đà Nẵng

Trong lúc mâu thuẫn chuyện gia đình, Hoàng Phước Hiếu ở xã Xuân Phú (Đà Nẵng) đã dùng hung khí đâm anh ruột của vợ trọng thương.

Thanh Hà

Ngày 7/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Phước Hiếu (SN 1974, trú thôn Phương Nghệ, xã Xuân Phú) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ông Hoàng Phước Hiếu tìm đến nhà ông Đ.P.K. (SN 1947, trú thôn Trà Đình 1, xã Xuân Phú) – là cha vợ, để gặp bà Đ.T.P. (SN 1977). Ông Hiếu và bà P. đang trong quá trình ly hôn, bà P. cùng 3 con đã về sống tại nhà cha ruột.

mauthuangiadinh.jpg
Hoàng Phước Hiếu tại cơ quan Công an.

Trong quá trình trao đổi, mâu thuẫn giữa hai bên trở nên căng thẳng, lời qua tiếng lại. Lúc này, ông Đ.P.Kh. (SN 1975, anh ruột bà P.) đến can thiệp thì xảy ra xô xát. Ông Kh. bị Hiếu dùng hung khí đâm trọng thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí (xã Nam Phước, Đà Nẵng) để cấp cứu.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an xã Xuân Phú đã có mặt kịp thời, khống chế đối tượng Hiếu, đưa về trụ sở làm việc và lập hồ sơ ban đầu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

