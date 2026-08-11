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Chính trị

Ngày 11/8, Quốc hội thảo luận dự án Luật Phát triển đô thị

Ngày 11/8, Quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung thảo luận dự án Luật Phát triển đô thị.

Thiên Tuấn

Trong buổi sáng 11/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị. Sau phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề được các đại biểu Quốc hội nêu.

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Quốc hội tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Đây là nghị quyết được xây dựng nhằm thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về các nội dung trên.

Kết thúc phiên thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng để nghe các báo cáo liên quan đến đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo chương trình, Phó Chủ tịch nước trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về đề nghị phê chuẩn hiệp định.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo thuyết minh về hiệp định.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn hiệp định.

Cuối buổi, Quốc hội tiếp tục họp riêng tại Tổ, thảo luận về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

#Quốc hội #đô thị #pháp luật #điện hạt nhân #ninh thuận #hiệp định

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