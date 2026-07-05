Ukraine tấn công kho dầu ở thành phố St. Petersburg

Quan chức Nga cho biết, các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công kho dầu ở thành phố St. Petersburg của Nga.

AP đưa tin, theo các quan chức Nga, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng kho chứa dầu ở thành phố St. Petersburg vào ngày 4/7, trong bối cảnh Kiev tiếp tục gia tăng các đợt oanh kích vào hạ tầng dầu mỏ của Nga.

Thống đốc Alexander Beglov cho biết, quận Kirovsky của thành phố, nằm bên bờ biển Baltic, đã bị tấn công. "Lực lượng phòng không đã bắn hạ 72 máy bay không người lái của Ukraine trên khắp thành phố lớn thứ hai của Nga và khu vực lân cận", ông Beglov nói tiếp.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm vào một kho chứa dầu ở St. Petersburg, Nga, ngày 4/7. Ảnh: X/@NOELreports.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc tấn công là một phần trong “các biện pháp trừng phạt tầm xa” của Ukraine đối với Nga. Ông cho biết, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công một mục tiêu quân sự trên đảo Kronstadt, ngay ngoài khơi St. Petersburg.

“Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đánh trúng hạ tầng dầu mỏ cảng biển, đồng thời cũng có các đòn đánh vào Kronstadt - một mục tiêu quân sự quan trọng”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Trước đó, quận Kirovsky của St. Petersburg từng bị tấn công vào tháng 6/2026, ngay trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg diễn ra.

Bán đảo Crimea, được Nga sáp nhập vào năm 2014, đặc biệt hứng chịu các đợt tấn công dữ dội, khiến chính quyền địa phương phải tạm ngừng bán xăng cho người dân. "Một cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 4/7 đã khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương, trong đó có một trẻ em 10 tuổi", người đứng đầu Crimea, ông Sergei Aksyonov, cho hay.

Trong khi đó, vào ngày 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Sở chỉ huy quân sự Nga chỉ đạo cuộc chiến tại Ukraine và nhận báo cáo về việc giành quyền kiểm soát thành phố Kostyantynivka, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt trên đường phố.

Nhà lãnh đạo Nga ca ngợi đây là bước tiến quan trọng hướng tới việc kiểm soát các thành phố lân cận Sloviansk và Kramatorsk - những thành trì còn lại trong “vành đai rừng” gồm các thành phố được phòng thủ kiên cố ở vùng Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

"Việc kiểm soát Kostyantynivka, một trung tâm giao thông và công nghiệp lớn, có ý nghĩa chiến lược to lớn”, ông Putin phát biểu trên truyền hình.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky phủ nhận việc Nga đã kiểm soát thành phố này.

“Nếu Kostiantynivka thực sự nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, có lẽ ông Putin sẽ không ngần ngại gặp tôi tại đó để tìm giải pháp ngoại giao chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

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