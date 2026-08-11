Nổ lốp xe, nam thanh niên 30 tuổi bị đa chấn thương nguy kịch

Vỡ cơ hoành, dạ dày thoát vị lên lồng ngực cùng nhiều vị trí tổn thương đường tiêu hóa được phát hiện trong ca mổ.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân L.T.L. (30 tuổi, thường trú tại Thái Nguyên) trong tình trạng đau bụng dữ dội sau tai nạn do nổ lốp xe.

Theo thông tin từ bệnh viện, áp lực từ vụ nổ tác động mạnh vào vùng ngực, sườn và đầu bên phải của bệnh nhân. Qua thăm khám, người bệnh có bụng chướng, co cứng, thông khí phổi trái giảm. Siêu âm cấp cứu ghi nhận dịch dưới vòm hoành trái, nghi ngờ có tổn thương tạng trong ổ bụng.

Trước tình trạng chấn thương nghiêm trọng, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình nội soi thăm dò, ê-kíp phát hiện hàng loạt thương tổn. Cơ hoành trái bị vỡ dài khoảng 10 cm, khiến dạ dày và mạc nối lớn thoát vị lên lồng ngực. Bên cạnh đó, mạc nối lớn và mạc treo ruột non bị đụng dập; nhiều vị trí ruột non, manh tràng và đại tràng góc gan bị vỡ thanh cơ.

Nhận định đây là tình trạng đa chấn thương với tổn thương nhiều cơ quan, ê-kíp quyết định chuyển sang mổ mở nhằm kiểm soát và xử trí triệt để các thương tổn.

Các phẫu thuật viên đưa dạ dày và mạc nối lớn trở lại ổ bụng, khâu phục hồi cơ hoành. Những vị trí tổn thương ở ruột non, manh tràng và đại tràng được khâu bảo tồn. Ê-kíp đồng thời tiến hành cầm máu, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu ổ bụng và dẫn lưu khoang màng phổi trái.

Ê-kíp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị. Người bệnh được đánh giá toàn diện, hội chẩn dinh dưỡng sớm và xây dựng chế độ nuôi dưỡng phù hợp với tình trạng sau mổ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển hóa, hỗ trợ liền thương và phục hồi thể trạng ở người bệnh đa chấn thương.

Sau 10 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định và đã ăn được cháo.

Theo các bác sĩ, đa chấn thương là tình trạng cấp cứu ngoại khoa phức tạp, trong đó nhiều cơ quan có thể bị tổn thương đồng thời. Một số thương tổn ban đầu có thể chưa biểu hiện đầy đủ, nhưng diễn biến có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Đặc biệt, chấn thương vùng ngực - bụng có thể gây tổn thương cơ hoành, phổi, các tạng trong ổ bụng và đường tiêu hóa. Trường hợp vỡ cơ hoành như bệnh nhân trên có thể khiến các tạng trong ổ bụng thoát lên lồng ngực, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp và tuần hoàn.

Các bác sĩ lưu ý, sau tai nạn, người bị chấn thương vùng ngực hoặc bụng cần được đưa đến cơ sở y tế để đánh giá nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực hoặc đau bụng tăng dần, khó thở, bụng chướng, nôn ói, lơ mơ, da niêm mạc nhợt hoặc dấu hiệu mất máu.

Không nên chủ quan khi bên ngoài chỉ có tổn thương nhẹ, bởi chấn thương kín vẫn có thể gây tổn thương cơ quan bên trong và diễn biến nặng sau đó.

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