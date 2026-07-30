Ukraine tuyên bố tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga

Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này.

AP dẫn lời các quan chức Ukraine ngày 29/7 cho biết, lực lượng Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga vào đêm 28/7 trong bối cảnh Kiev đang tăng cường gây áp lực về kinh tế, quân sự và ngoại giao lên Moscow.

"Vụ tấn công đêm 28/7 đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu Lukoil ở vùng Perm của Nga, cách Ukraine hơn 1.500 km, và một nhà máy lọc dầu ở Ryazan, cách biên giới khoảng 400 km", theo các tuyên bố riêng biệt của Cơ quan An ninh và Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.

Phía Ukraine cho rằng, các nhà máy lọc dầu này có tổng công suất sản xuất hàng năm khoảng 220 triệu thùng dầu, đóng góp quan trọng vào hoạt động quân sự của Nga cũng như nguồn thu ngân sách nhà nước.

Hiện chưa thể xác minh các tuyên bố này. Thống đốc Ryazan, Pavel Malkov, cho biết 6 người đã được đưa đến bệnh viện sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Ông Malkov nói rằng mảnh vỡ máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại các “khu công nghiệp” không xác định.

Các cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington hôm 28/7 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy việc Washington tăng cường hỗ trợ quan trọng hơn cho Kiev.

Nhà lãnh đạo Zelensky nói rằng ông đã có một "cuộc gặp tốt đẹp" với Tổng thống Mỹ trong khi ông Trump mô tả cuộc gặp là một "vinh dự lớn".

“Nhiều vấn đề đã được thảo luận. Cuộc họp diễn ra rất tốt đẹp!”, ông Trump viết trên Truth Social.

Theo ông Zelensky, Ukraine đang thảo luận về việc hợp tác sản xuất và trao đổi công nghệ với cả Công ty Lockheed Martin và Raytheon.

Một quan chức quân sự cấp cao cho biết thêm, các đơn vị Ukraine cũng đã tấn công 201 tàu Nga trong 3 tuần qua ở Biển Đen và Biển Azov.

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