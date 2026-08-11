Cố nuốt cơm chữa hóc xương, người đàn ông 35 tuổi thủng thực quản

Xương cá ngạnh sông đâm xuyên thực quản, găm sâu vào tổ chức vùng cổ, gây nhiễm trùng và đe dọa nhiều cấu trúc quan trọng.

Cố nuốt cơm, xương cá càng đâm sâu

Anh P.V.T. (35 tuổi, trú tại Bắc Ninh) bị hóc một chiếc xương lớn khi ăn lẩu cá ngạnh sông. Đây là loại cá có ngạnh rất cứng, dễ gây tổn thương khi mắc vào đường tiêu hóa.

Sau khi bị hóc, anh T. cố khạc nhổ nhưng không lấy được dị vật. Nghĩ rằng chỉ cần nuốt xuống, chiếc xương sẽ trôi theo thức ăn, anh lấy một miếng cơm lớn nuốt chửng.

Tuy nhiên, thay vì được đẩy xuống dạ dày, chiếc xương bị tác động mạnh hơn và găm sâu vào vùng họng, khiến tình trạng đau đớn tăng lên.

Khoảng 20h30 cùng ngày, anh T. đến một phòng khám tư nhân nội soi nhưng không phát hiện dị vật. Sáng hôm sau, anh tiếp tục đi khám, được nội soi gây mê và chụp X-quang nhưng vẫn không tìm thấy xương cá.

Do vùng họng có biểu hiện phù nề, bác sĩ nghi ngờ còn dị vật và khuyến cáo anh chuyển lên tuyến trên để chụp CT-Scanner.

Hình ảnh xương đâm thủng thực quản trên phim chụp - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, sau khi nội soi sơ bộ chưa ghi nhận dị vật, các bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính. Kết quả cho thấy chiếc xương cá đã nằm sâu trong tổ chức vùng cổ.

“Ban đầu tôi nghĩ hóc xương đơn giản, chỉ cần gắp ra là xong, không ngờ xương đi sâu quá phải phẫu thuật”, anh T. chia sẻ.

Xương xuyên thực quản, găm vào vùng cổ và di chuyển

ThS.BSNT Phạm Thùy Linh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nuốt đau, nuốt vướng nhiều, tăng tiết đờm dãi và đau nhiều vùng cổ.

Kết quả kiểm tra cho thấy dị vật đã đâm xuyên ra khỏi lòng thực quản, đi vào các tổ chức phần mềm vùng cổ, trong đó có tuyến giáp. Tình trạng này đã gây nhiễm trùng tại chỗ và tổn thương các cấu trúc xung quanh.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, với trường hợp nghi hóc dị vật sắc nhọn, việc khai thác kỹ thời điểm xảy ra tai nạn, đặc điểm dị vật, triệu chứng và những xử trí trước đó có ý nghĩa quan trọng. Bác sĩ đồng thời cần đánh giá vùng họng miệng, hạ họng và thanh quản.

Quá trình phẫu thuật lấy xương cá gặp nhiều khó khăn do dị vật rất mảnh. Đáng chú ý, trong khi thao tác, chiếc xương đã dịch chuyển so với vị trí được ghi nhận trên phim CT trước đó.

Ê-kíp phải kết hợp các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ ngay tại phòng mổ để xác định lại vị trí dị vật. Sau quá trình can thiệp, chiếc xương được lấy ra an toàn, các tổ chức xung quanh được bảo tồn.

Hiện vết mổ của bệnh nhân đã khô, tình trạng ổn định, hết đau vướng. Người bệnh đã có thể ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường.

Chiếc xương được lấy ra từ thực quản bệnh nhân - Ảnh BVCC

Hóc xương không nên xử trí bằng “mẹo”

Bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cảnh báo, hóc xương cá tưởng là tình huống thường gặp nhưng có thể trở thành cấp cứu nguy hiểm nếu dị vật sắc nhọn bị bỏ sót hoặc xử trí sai cách.

Dị vật có thể gây nhiễm trùng, áp-xe vùng cổ, thủng hoặc rò thực quản. Trong trường hợp nhiễm trùng lan rộng, áp-xe có thể lan xuống trung thất. Nguy hiểm hơn, xương cá di chuyển có thể làm tổn thương các mạch máu lớn, gây chảy máu ồ ạt và đe dọa tính mạng.

Để phòng ngừa hóc xương, các bác sĩ khuyến cáo:

- Nhai chậm, nhai kỹ khi ăn thực phẩm có xương.

- Cần loại bỏ xương trước khi ăn, đặc biệt với trẻ em, người cao tuổi, người đeo răng giả hoặc người có rối loạn tâm thần.

- Không vừa ăn vừa cười đùa, nói chuyện, xem điện thoại hoặc sử dụng nhiều rượu bia.

- Không cố nuốt cơm, rau hoặc thức ăn khác để đẩy xương xuống.

- Không áp dụng các mẹo dân gian hoặc tự móc họng gây nôn, bởi có thể làm tổn thương và phù nề niêm mạc hạ họng, thanh quản.

- Nếu có tiền sử hóc xương kèm nuốt đau, nuốt vướng nhiều hoặc đau vùng cổ, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hưng Yên phát hiện cơ sở kinh doanh thịt heo nhiễm virus dịch tả châu Phi cực nguy hiểm chuẩn bị tung ra thị trường tiêu thụ